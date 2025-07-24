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娛樂 最新消息

《全知讀者視角》首日狂吸12萬觀眾 踢走《F1》成暑期新霸主

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國奇幻動作電影《全知讀者視角》昨（23）台、韓同步上映，在韓國成功奪下當日票房冠軍，擊敗「小布」布萊德彼特主演夯片《F1電影》，為暑期票房大戰打響名號。

安孝燮（中）主演《全知讀者視角》在韓國上映首日票房開紅盤。（采昌提供）安孝燮（中）主演《全知讀者視角》在韓國上映首日票房開紅盤。（采昌提供）

據韓國電影振興委員會今（24）公布票房數據，《全知讀者視角》首日在韓國共吸引12萬2491名觀眾觀影，狂收11.3億韓幣（約台幣2443萬元）成為當日票房冠軍，小布主演夯片《F1電影》以4萬788名觀眾位居第二，足見韓國觀眾支持本土電影的決心。

台灣方面，儘管本片採晚場起跑，全台首日票房強勢開出424萬元，創下近5年韓片在台首日票房最高紀錄！

《全知讀者視角》自上映首日即登上票房榜首，預告「今夏最強觀影體驗」的封號名不虛傳，首日票房也超越今年韓國導演黃炳國執導的《在野黨》（야당）的首日票房10萬4548人的成績，掀起觀影熱潮。

安孝燮（左）、李敏鎬雙強聯手合作《全知讀者視角》。（采昌提供）安孝燮（左）、李敏鎬雙強聯手合作《全知讀者視角》。（采昌提供）

尤其《全知讀者視角》連續6天蟬聯預售票房冠軍，韓媒祝賀此成績將寫下嶄新的票房傳奇，對後勢票房看好。特別是上映日一早，吸引許多觀眾湧入電影院，觀後好評如潮，口碑擴散至社群平台，也有觀眾期待看到續集誕生。

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