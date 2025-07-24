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娛樂 最新消息

艾怡良取消小巨蛋演唱會後首露面 鄭宜農8字談大罷免

〔記者陳慧玲／台北報導〕艾怡良和鄭宜農兩位金曲歌后今（24日）同時現身出席台北流行音樂中心5週年慶祝活動，7月26日是大罷免投票日，鄭宜農今被問到會不會去投票，她回答：「投票是公民的義務！」艾怡良之前忍痛宣告取消台北小巨蛋演唱會，今首現身回應身體狀況，透露目前就是復健期，被問及宣布取消前有沒有難過大哭？她說：「我沒有哭，但覺得對不起大家。」

艾怡良（中）出席北流五周年共創計畫記者會。（記者潘少棠攝）艾怡良（中）出席北流五周年共創計畫記者會。（記者潘少棠攝）

北流5週年慶典，董事長黃韻玲特別擔任紀念合輯《Make a Sound into the Future》音樂總監， 艾怡良、鄭宜農、蘇慧倫、阿跨面等分別和「臺北音樂不斷電」五組音樂新秀合作。

艾怡良之前因為聲帶出問題，醫生說至少要休息半年，因為不適合做長時間演唱，小巨蛋一場要超過3小時，只好取消，她談到現在要持續復健，有感覺聲音逐漸不吃力，每個月還是會接一兩場商演，笑說「不斷電」，她希望明年有機會重返小巨蛋，帶著信心表示：「我會甩髮登場，捲土重來。」

至於身體現況，艾怡良說有吃中藥保養，也會針灸，扎針身體穴位，她不會放棄登上小巨蛋計畫，談到：「希望搬出最棒的表演，不要懼怕舞台。」

鄭宜農（左）與鄭雙雙在北流紀念專輯裡合作《Right here》。（記者潘少棠攝）鄭宜農（左）與鄭雙雙在北流紀念專輯裡合作《Right here》。（記者潘少棠攝）

鄭宜農與鄭雙雙在北流紀念專輯裡合作《Right here》， 鄭雙雙表示再過4週就要生寶寶了，錄音期鄭宜農等人卻沒有發現她懷孕，如果滿分10分，她和鄭宜農都給彼此的合唱11分，都覺得很滿意。

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