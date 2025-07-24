來都來了！張信哲杜拜現蹤 與他親暱摩鼻畫面曝光

張信哲推出全新專輯。（潮水音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王張信哲暌違5年推出新專輯《屬於》，他親自擔任歌曲《為靠近而遠離》製作人，從概念發想到拍攝執行全程掌舵，展現對影像與音樂整體敘事的高度掌控。這支MV遠赴中東杜拜取景，打造一支氣韻深沉、寓意濃厚的「人生哲學影像詩」。

拍攝緣起原定去年舉辦的「未來式」世界巡演杜拜站，當時第一次開唱的時間，遇上當地罕見極端氣候，暴雷雨與冰雹突襲，導致舞台坍塌，演出被迫取消。張信哲與團隊不畏逆境，決定「來都來了」，堅持原計畫完成MV拍攝，在沙塵暴中完成作品。

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張信哲在沙漠騎駱駝。（潮水音樂提供）

這支MV就在浩瀚沙漠與杜拜古城老城區拍攝，張信哲親自帶著團隊深入內陸，在漫天風沙中完成所有畫面，場景宛如好萊塢奇幻大片《沙丘》。張信哲以沙漠旅途為意象，表達人生中某段相遇如雷電交加，「你們相遇的那刻，正是緣分開始縮短的時候，慢慢地、終究要說再見。這是一個循環，也是一種必經的生命節奏。」MV最終畫面停在一棵孤獨挺立於沙漠中的大樹，張信哲也笑說：「我們拍完，這棵樹應該會變成杜拜的新景點吧！沙漠裡最孤獨的一棵樹。」

張信哲到杜拜拍攝新歌MV。（潮水音樂提供）

談及歌曲的核心概念，張信哲表示：「這首歌在說的是，在你生命中，不曉得會在哪一刻遇到對的人，但當我們出發的那個時間其實就已經命定好了。當你們相遇、正天雷地火的時候，其實也代表緣分即將走向終點。」他談到：「你是不是已經遇到那個開始要遺忘的人了呢？但不管怎麼樣，這些都是生命中必經的歷程，這就是這首歌要講的故事。」

《為靠近而遠離》MV畫面與歌曲音場相互對話，融合電子低頻與世界音樂節奏，打造出一段從「靠近」到「遠離」、從「記得」到「遺忘」的感官旅程。身為製作人，張信哲親自確認每一個鏡頭與情緒是否傳遞作品靈魂，還有與當地臨演摩鼻的互動畫面。

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