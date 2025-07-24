晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃偉晉突被問大罷免「投票嗎」 高EQ妙答化解尷尬

黃偉晉今出席活動。（記者侯家瑜攝）黃偉晉今出席活動。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃偉晉今下午出席橘子嘉年華活動，除了分享自己平時是遊戲愛好者外，被問到後天是否會為了2025大罷免活動出門投票？面對嚴肅問題，他以幽默方式回應：「呃⋯⋯這個政治的東西，我不回答！我不回答！」

聊到遊戲，黃偉晉說私下與團員五堅情喜歡的遊戲類型不同，但會把自己喜歡的遊戲分享到群組。而他也透露近期群組比較安靜，似乎是因為陳零九前陣子剛捲入閃兵風波，「我有看到他把IG清空，他應該是想整理自己的社群，我不覺得退追蹤是什麼天大的事情，就讓他好好整理情緒。」粉絲也期待五堅情再度合體回歸工作崗位，黃偉晉坦言：「當然希望這件事趕快到來，但只能順其自然，相信一切都是最好的安排。」

五堅情原定下半年要一同出專輯一事已喊卡。（資料照，原音兄弟提供）五堅情原定下半年要一同出專輯一事已喊卡。（資料照，原音兄弟提供）

黃偉晉透露五堅情原定下半年要一同出專輯一事已喊卡，原本是到錄歌階段，而團員們私下仍有見面，大家都會互相安慰，他欣慰表示儘管團員出事，大家依舊願意互相鼓勵扶持，也能深刻體會到大家都是真誠對待彼此。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中