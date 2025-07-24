黃偉晉突被問大罷免「投票嗎」 高EQ妙答化解尷尬

黃偉晉今出席活動。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃偉晉今下午出席橘子嘉年華活動，除了分享自己平時是遊戲愛好者外，被問到後天是否會為了2025大罷免活動出門投票？面對嚴肅問題，他以幽默方式回應：「呃⋯⋯這個政治的東西，我不回答！我不回答！」

聊到遊戲，黃偉晉說私下與團員五堅情喜歡的遊戲類型不同，但會把自己喜歡的遊戲分享到群組。而他也透露近期群組比較安靜，似乎是因為陳零九前陣子剛捲入閃兵風波，「我有看到他把IG清空，他應該是想整理自己的社群，我不覺得退追蹤是什麼天大的事情，就讓他好好整理情緒。」粉絲也期待五堅情再度合體回歸工作崗位，黃偉晉坦言：「當然希望這件事趕快到來，但只能順其自然，相信一切都是最好的安排。」

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五堅情原定下半年要一同出專輯一事已喊卡。（資料照，原音兄弟提供）

黃偉晉透露五堅情原定下半年要一同出專輯一事已喊卡，原本是到錄歌階段，而團員們私下仍有見面，大家都會互相安慰，他欣慰表示儘管團員出事，大家依舊願意互相鼓勵扶持，也能深刻體會到大家都是真誠對待彼此。

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