七朵花小潔久違露面！「手握4家公司」近況曝 鬆口合體機會

七朵花成員「小潔」（左）久違在媒體前露面，同為七朵花的成員饅頭（右）也出席力挺。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕七朵花成員「小潔」屈尹絜在約莫快20歲就淡出演藝圈，專心攻讀大學並將重心放在事業發展上，如今36歲的她有4間公司，這次更以品牌海外顧問身分推動義式冰淇淋品牌與抹茶品牌做聯名，今（24）日久違在媒體前露面，同為七朵花的成員饅頭也出席力挺。

小潔近年來重心放在事業上，如今36歲的她有4間公司。（記者陳奕全攝）

小潔近年來重心放在事業上，常在世界各地四處飛，離開演藝圈十多年的她也坦言目前沒有回歸想法，不過七朵花成員感情緊密，私下有群組常會分享日常瑣事，她也憶起之前在喬傑立時期，坦言當時孫德榮相當嚴格，但也是因為這樣才有團體的成功，當時還會被孫德榮說胖，「當時超過47公斤就算胖了，現在大概有超過50公斤，但現在不用上鏡沒關係。」也說有關注到孫德榮健康狀態，希望他一切都好，想邀請他來喝抹茶。

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小潔希望孫德榮一切都好，想邀請他來喝抹茶。（記者陳奕全攝）

而成員仔仔2023年6月逝世，小潔被問及有沒有關心仔仔家人，她則低調透露有、也很感謝大家關心，並未再多說。至於七朵花是否有機會在舞台合體？小潔則笑說沒有這個計畫，「在KTV裡面可以！」而47歲的饅頭是團員中年紀最大的，同樣淡出螢光幕的她現在主要在做物理治療，她當年在七朵花發專輯前就已經離隊，如今她已婚、育有兩個孩子，生活美滿。

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