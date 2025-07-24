口碑韓劇《金牌救援》翻拍日版 龜梨和也對尬南宮珉

棒球神劇《金牌救援：Stove League》決定翻拍日版並由龜梨和也擔任男主角。（本報資料照，記者林正堃攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2019年韓國男星南宮珉主演的棒球神劇《金牌救援：Stove League》宣布要翻拍成日劇，南宮珉當初飾演主角「白承洙」奪下SBS演技大賞最高榮譽。日版也宣布男主角人選，為前偶像團體「KAT-TUN」成員龜梨和也，日韓雙方都想看看拍出來的結果如何，南宮珉和龜梨和也「白承洙」有何不同演繹。日本《金牌救援》將於本月正式啟動製作，尚未播出就已經引發熱烈討論。

韓版《金牌救援：Stove League》由南宮珉擔任主角「白承洙」，並奪下多項大獎。（翻攝自X）

《金牌救援》當年在韓國播出後獲獎連連，除了南宮珉獲得SBS演技大賞最高榮譽，同時也獲得第56屆百想藝術大賞電視部門演技大賞等多項獎座。此次日本翻拍消息傳出，據了解是韓國SBS媒體集團旗下電視劇工作室Studio S與NTT Docomo Studio & Live株式會社合資製作。南宮珉擔綱男主角時，因沒有棒球經驗，表現出沉著冷靜、大膽改革的一面；日本方面則將以職業棒球為背景，由於棒球在日本算國民運動，加上龜梨和也本身就是「棒球少年」，一度有機會踏上甲子園，會拍出如何的新面貌也十分令人期待。

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龜梨和也第一次參與日韓合資的戲劇製作。（本報資料照，記者王文麟攝）

龜梨和也接受採訪時表示，這次工作環境對他來說是個嶄新的體驗，因為有韓國的合作。這次電影主題為棒球，讓龜梨和也十分高興，充滿熱情的他接下這份挑戰，並表示自己曾接觸過一些球隊經理，不過日本職棒當中球隊經理的存在和作用不如海外那麼重要，他想透過這次戲劇挑戰自己，也希望社會大眾更重視球隊經理這份職業。龜梨和也更透露，雖然拍攝才剛開始，不過現場氣氛非常好，一定能拍出相當有活力的作品。

韓版《金牌救援》海報。（翻攝自X）

《金牌救援》是韓國SBS於2019年推出的作品，內容講述棒球隊管理曾在季後賽中掙扎求生的故事，男主角「白承洙」是一名毫無棒球經驗的球隊經理，他試圖拯救這支一職墊底的職業棒球隊，克服重重困難的精采經歷。

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