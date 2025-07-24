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娛樂 最新消息

分手陳孝萱25年險正面碰頭！吳宗憲大器祝福「希望她一切都好」

〔記者邱奕欽／台北報導〕吳宗憲昨（23日）因一句「沒家教的壞蛋」遭誤會影射大小S，緊急開直播澄清強調真正罵的是黃子佼，還幫女兒Sandy撇清與小S無心結。不料，吳宗憲話鋒一轉，竟罕見提及昔日戀人陳孝萱，一字一句說得斬釘截鐵「我不能接受，這個女的跟我交往的時候，她是有婚姻的！」這番封藏25年的爆料驚呆眾人，也再度喚起網友對2人過往情史的記憶。

吳宗憲（左）與陳孝萱過去曾有一段情。（翻攝自微博）吳宗憲（左）與陳孝萱過去曾有一段情。（翻攝自微博）

直播中，有網友留言點名陳孝萱與S家關係，吳宗憲表情一沉並語帶無奈地坦言，「他們當時都玩在一起，我不能接受...這個女的跟我交往的時候，她是有婚姻的！就這樣。」2人戀情約始於1998、1999年間，曾轟動整個演藝圈；分手後，陳孝萱嫁給製作人詹仁雄，婚姻卻因短暫而備受關注，甚至還捲入與黃文豪尚未完成離婚登記就再婚的「重婚爭議」，當時黃文豪還特地從北京回台補辦手續。

這段陳年舊情其實在去年也曾被悄悄牽動，當時陳孝萱辦活動選在吳宗憲女兒Sandy經營的「無聊咖啡」，吳宗憲也巧合在同地開直播，雙方僅「一牆之隔」險些正面碰頭。當時，陳孝萱神情淡定表示雙方沒有必要見面；吳宗憲則態度平和，更大器表示「那是20幾年前的事，希望她一切都好！」展現好風度。如今時隔一年，吳宗憲突鬆口揭露25年前的戀情內幕，不僅讓自己與舊愛再度成為焦點，也讓外界重新審視這段轟轟烈烈又糾葛難解的情感糾纏。

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