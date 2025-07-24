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娛樂 日韓

BTS推手涉詐私吞百億台幣 警方衝進HYBE搜索

韓國天團「BTS」防彈少年團與幕後推手房時爀（右4）。（翻攝自IG）韓國天團「BTS」防彈少年團與幕後推手房時爀（右4）。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團幕後推手房時爀，從小工作室壯大成HYBE公司，成為樂壇神話級人物。近期房時爀涉嫌詐欺性不當交易，趁HYBE上市前，隱瞞投資人公司上市計畫，疑似私吞4千億韓圜（約新台幣100億元），警方今（24）日正式前往HYBE搜索，震驚娛樂圈。

房時爀（左）與JYP合照。（翻攝自IG）房時爀（左）與JYP合照。（翻攝自IG）

製作人房時爀從5月就傳出涉嫌詐欺性不當交易，他遭到韓國金融監督院發現在2019年HYBE正式上市前，向投資人謊稱「公司沒有上市計畫」，另一邊卻疑似與公司親信私募基金（PEF）同時將股份拋售給PEF，最後HYBE上市成功。房時爀透過這種操作據傳獲利高達4千億韓圜，金流遭韓國金融監督院懷疑。

房時爀（左3）與LE SSERAFIM合照。（翻攝自IG） 房時爀（左3）與LE SSERAFIM合照。（翻攝自IG）

韓國金融委員會所屬證券期貨委員會已於7月16日的定期會議上，決議將HYBE最大股東及前任高層依違反不正當交易禁令嫌疑移送檢察機關。HYBE議長房時爀因涉嫌詐欺性不正當交易，警方本月17日申請搜索令，今日上午9點正式直搗HYBE位於龍山區的辦公室展開搜查與扣押。

房時爀成功從小工作室成為HYBE公司議長。（翻攝自IG）房時爀成功從小工作室成為HYBE公司議長。（翻攝自IG）

HYBE針對此事回應：「最大股東（房時爀）已出席金監院調查，並積極說明自己並未已上市為前提謀取私利，但未被接受令人深感遺憾。」

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