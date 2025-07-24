男星梓瑜才爆出軌私生活混亂 2號女友再控「他約砲共同好友」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕23歲中國男星梓渝演出BL劇《逆愛》爆紅，近日卻被女友踢爆劈腿，私生活混亂，儘管他對此表示歉意，仍無法平息風波。更誇張的是，百萬網紅「奶黃包」也出面控訴，梓渝欺騙感情，在兩人交往期間，偷吃共同好友，最終受不了決定結束關係。

梓瑜陷入感情風波，多名女子控訴出軌。（翻攝自微博）

梓渝昨天才被一名自稱是其女友的網友控訴，經常對她施以冷暴力，導致精神與情緒嚴重受創。對此，梓渝發長文道歉，表示自己因工作壓力與情緒管理不當，確實在感情中造成對方傷害，也承認自己有逃避與冷處理的行為，她對女方感到歉疚。

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豈料，一波未平，一波又起。百萬網紅「奶黃包」今（24）日爆料，自己與梓渝2024年底結識，當時沉浸在失戀的悲傷之中，無心於社交，好友為了讓她開心，揪了一群人去唱KTV，梓渝也被邀請出席，男方主動和她遊玩，還私下告訴共同友人喜歡自己，所以認定他是「真誠想戀愛的男孩」。

網紅女友奶黃包踢爆，梓瑜偷吃「共同好友」。（翻攝自微博）

奶黃包透露，兩人此後每日都會一起聊天，也經常出遊約會，沒想到後來有朋友告知梓渝風評很差，過去和他組團的隊友都給予惡評，梓渝甚至曾說過，只要有女生想和他睡，他基本不會拒絕。最誇張的是，另一位友人直接揭穿，梓渝偷吃了她們的共同好友，而女方也知道兩人正在交往。

針對指控，梓渝打死不承認，結果和他激戰的小三，親自致電給奶黃包的好友公開此事，直指梓渝趁著一場酒局，帶女方回酒店，得知此事後，奶黃包崩潰直呼「噁心」，決定結束關係。

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