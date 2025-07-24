晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

洪詩懷孕6個月收包養私訊 「月給25萬見2次」傻眼回應了

洪詩目前已經懷孕6個月。（翻攝自IG）洪詩目前已經懷孕6個月。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星洪詩與男星李運慶在2023年結婚，去年1月迎來女兒誕生，事隔1年半再度懷上二寶，如今懷孕6個月的她，昨（23）突發文透露，竟收到網友提出1個月25萬的包養私訊，讓她相當傻眼。

洪詩在IG限時動態分享聊天對話紀錄截圖，只見內容是網友開價1個月25萬包養她，只需要1個月見2次面，對此她傻眼回應，「你知道我有老公有小孩，而且正在懷孕中嗎？」並附上笑到流淚的表情符號，可見對方的荒謬要求讓她感到哭笑不得。

洪詩PO出收到網友訊息，表示開價1個月25萬包養她。（翻攝自IG）洪詩PO出收到網友訊息，表示開價1個月25萬包養她。（翻攝自IG）

事實上，洪詩目前已經懷孕6個月，不時會在社群上分享懷孕日常，先前才透露，因為本身是低血壓體質，吃了補鐵血紅素時，仍有血壓上不來的問題，甚至在與家人逛賣場時，一度因為極度疲累、頭暈目眩跪倒在地，「簡直把運慶還有我公婆嚇壞，明明孕中期是最舒服的時候不是嗎？」讓她感到不解。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中