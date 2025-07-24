洪詩懷孕6個月收包養私訊 「月給25萬見2次」傻眼回應了

洪詩目前已經懷孕6個月。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星洪詩與男星李運慶在2023年結婚，去年1月迎來女兒誕生，事隔1年半再度懷上二寶，如今懷孕6個月的她，昨（23）突發文透露，竟收到網友提出1個月25萬的包養私訊，讓她相當傻眼。

洪詩在IG限時動態分享聊天對話紀錄截圖，只見內容是網友開價1個月25萬包養她，只需要1個月見2次面，對此她傻眼回應，「你知道我有老公有小孩，而且正在懷孕中嗎？」並附上笑到流淚的表情符號，可見對方的荒謬要求讓她感到哭笑不得。

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洪詩PO出收到網友訊息，表示開價1個月25萬包養她。（翻攝自IG）

事實上，洪詩目前已經懷孕6個月，不時會在社群上分享懷孕日常，先前才透露，因為本身是低血壓體質，吃了補鐵血紅素時，仍有血壓上不來的問題，甚至在與家人逛賣場時，一度因為極度疲累、頭暈目眩跪倒在地，「簡直把運慶還有我公婆嚇壞，明明孕中期是最舒服的時候不是嗎？」讓她感到不解。

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