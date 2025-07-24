舞者被砸頭癱瘓3年！首度露面鎖骨驚見插管大洞 藝人女友發聲了

羅子秦／核稿編輯

〔記者張釔泠／綜合報導〕香港人氣團體MIRROR 2022年在紅館舉辦演唱會，卻發生大屏幕墜落意外，重傷癱瘓的「阿Mo」李啟言昨晚首次公開自己的正面近照，頸部插管的傷口清晰可見。阿Mo也在照片中標註了女友「So Ching」蘇芷晴的帳號，So Ching並轉發他的貼文，心疼表示「如果我有他一半的堅強」，似在澄清前幾天傳出兩人情變的消息。

阿Mo分享近況。（翻攝自IG）

阿Mo因為脊椎爆裂導致全身癱瘓後，So Ching對阿Mo不離不棄，被網友封為「最佳女友」，不過日前她卻被港媒爆料疑似有了新的戀情，網友全都挺她，認為消息不屬實，如今兩人更公開互動。

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阿Mo公開正面照。（翻攝自IG）

SoChing轉發po文。（翻攝自IG）

阿Ｍo受傷後始終沒有露面，昨天終於向大家打招呼：「It's me！」透露某眼鏡行老闆女兒說的話很鼓勵他，所以分享一點最近令他心情好的點滴，順便看能不能接收到大家的能量。他也曝光正面近照，和過去一樣留著長髮造型，不過卻使用了濾鏡效果，看來相當逗趣，大批網友更湧入為他打氣、祈福。

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