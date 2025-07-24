吳宗憲評「交往黃子佼是汙點」 德州媽媽另舉例：吳姍儒受得了？

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳宗憲日前在中國直播中，疑似為了幫女兒吳姍儒出頭，砲轟大小S為「沒家教的壞蛋」，但他事後解釋自己罵的是黃子佼，直言「小S跟畜生黃子佼在一起，是她生命中永遠無法抹滅的污點，如果你是她老公，你受得了嗎？」一番言論讓網紅「德州媽媽」在今（24）發文開轟。

吳宗憲言論惹議。（翻攝自臉書）

德州媽媽稍早在臉書上發文，痛批吳宗憲的言論，「我超級反對與厭惡這種講法」，認為對於加害者的羞辱應放在加害者身上就好，而不是投射到受害者身上，「二十幾年前遇到一個爛人，是對方爛又不是自己爛，這不是人生污點。」

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另外，吳宗憲所說的『如果你是她老公，你受得了嗎？』德州媽媽則直指出這句話更讓人噁心，認為吳宗憲是在以父權標準審視女性是否得體，「老公的容忍度」似乎成為了是不是好女人的標準。

德州媽媽接著直言，「吳宗憲身上的污點這麼多，每個都他自己造成的。不管以道德或是法律來說，他自己都算不上是一個好人，這種咸豐年間的言論和主持人竟然還沒有被社會淘汰，難怪台灣演藝圈進步的如此緩慢。」

針對吳宗憲在提到「我們家的孩子跟大小S不往來，這叫做家教。」德州媽媽也質疑表示，吳姍儒是在台北靈糧堂長大，並在教會與老公相識，兩人都是基督徒，「我多年來一直有一個困惑，這樣的成長背景，要如何自洽？爸爸假裝自己單身、假裝家庭不存在、在電視上跟其他女明星調情，這是公然欺負媽媽欸。」

德州媽媽強調，父親是明星不是問題，小孩也無需承擔爸爸的過錯，自己只是對於該如何親近這樣的父親感到好奇，更以吳宗憲的邏輯來反諷，「因為如果我有這樣的爸爸，我會覺得是我生命中永遠無法抹滅的疙瘩，如果你是他小孩，你受得了嗎？是不是這個大問題。還是靠『知足』就夠了嗎？」

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