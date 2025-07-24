黃鐙輝越南私會情人？「極樂行程」曝光 喊想揪鳳小岳同行

〔記者林欣穎／台北報導〕詹姆士、黃鐙輝錄製《行！鬥陣出國去！》與嘉賓張文綺、陳怡婷、台語顧問陳豐惠前往越南同奈，由在當地販售台灣小吃地瓜球、同時也是YouTuber的強尼帶領下，探索越南的秘境。玩開的黃鐙輝開玩笑的要強尼幫他介紹「秘密情人」，甚至還積極學習越式「撩妹」話語，逗弄當地人。

張文綺（右）妄想同床，黃鐙輝嚇破膽。（公視台語台提供）

強尼帶大家品嚐越南牛排，風味獨特又超便宜，只要台幣40元就可以吃到牛排大餐！接著帶眾人前往吊床咖啡廳「躺著喝咖啡」，鬼靈精怪的張文綺突然一時興起的想爬上黃鐙輝的吊床，試看看有沒有辦法2人擠在一張吊床。太過突然的舉動嚇到黃鐙輝，他緊張的護著自己身體，「這樣怎麼喝咖啡啦？很不優雅！」

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詹姆士（左起）、張文綺、黃鐙輝、陳怡婷、強尼到神秘果園拍照打卡。（公視台語台提供）

為了讓黃鐙輝、詹姆士、張文綺、陳怡婷能在越南留下有別於觀光客的打卡照，強尼特別帶大家到果園中的獨木橋上，黃鐙輝、詹姆士故意搖晃獨木橋，嚇得張文綺、陳怡婷一直發抖。

走訪一整天的秘密景點，黃鐙輝忍不住在胡志明的鮮花夜市對強尼提出要求，「你可以介紹一個秘密情人給我嗎？」強尼也在旅程的尾聲履行承諾，帶黃鐙輝去體驗他想了一整天的越式洗髮。

強尼帶黃鐙輝體驗越式洗髮按摩。（公視台語台提供）

從早上8點就開始期待的黃鐙輝，不斷練習「小姊姊妳好漂亮」的越南話，積極認真的模樣，讓同為主持人的詹姆士都看不下去，揶揄他說：「我們錄一整天，你只有這段最有精神！」當他對按摩店的女性服務生說出撩妹話語時，對方也被他逗到臉紅。

黃鐙輝在節目中造訪泰國、新加坡、越南三地，隨著節目播出有聽到身邊好友的回饋，表示節目有趣、親切外，還能學到許多台語。

[]舺》「太子幫」成為好友的鳳小岳，「因為他除了會講台語，還能夠在國外幫我翻譯英語」。他也笑言，他最喜歡跟詹姆士一起出國，因為只要有詹姆士在的地方就有美食，完全不用擔心餓到。

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