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娛樂 音樂

郭采潔回來了！相隔10年台灣開唱 神秘面紗曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕郭采潔相隔10年將在台灣開唱，將率領神秘新團Mola Oddity參加「秋OUT音樂節」，擔任主唱的Birdy K（郭采潔）不忘喊話：「距離我最後一次在台灣的演出已經過了整整10年，期待回家，帶著我的團員們用大胃口吃遍台北！」

郭采潔將以樂團主唱的身分在台灣開唱。（PIPE Live Music提供）郭采潔將以樂團主唱的身分在台灣開唱。（PIPE Live Music提供）

Mola Oddity是由郭采潔化名Birdy K擔任主唱，攜手兩位核心創作成員Yider、Asr以及嘟嘟、Carl、Leon Wang Olsson 組成的遊牧迷幻樂團，台灣處女秀就獻給「秋OUT音樂節」，將以奇幻另類電子聲響，伴隨呢喃式演唱風格，帶領樂迷走神遊夢境世界。

Mola Oddity去年發行首張專輯《The Other Side of Hope》，這是一張因疫情而生的作品，團員感性分享：「全球抗疫的特殊三年，讓我們三個人相遇，在特殊的情境下，萌發碰撞彼此的默契，進而催生出這張充滿另類聲響的作品。」

Mola Oddity參加「秋OUT音樂節」。（PIPE Live Music提供）Mola Oddity參加「秋OUT音樂節」。（PIPE Live Music提供）

事實上Mola Oddity近期都在嘗試與多元樣貌的藝術家共創現場，無論是在巴黎夏至音樂節的「The Other Side of Hope /9 Days」跨國展覽，或是發行混音作品，都不斷在翻玩創意，企圖營造出更多無限可能。

Mola Oddity 將於10月11、12日舉辦的「秋OUT音樂節」演出，已經公開的演出卡司還包括Cornelius（小山田圭吾）與9m88、Karencici、陳嫺靜、Andr。

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