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朴善珠披黃袍！確定入隊PS女孩 與職籃女神組「韓援4金釵」

「JJUBI」朴善珠、金渡兒加入PS女孩。（中信兄弟提供）「JJUBI」朴善珠、金渡兒加入PS女孩。（中信兄弟提供）〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊圈今年迎來「韓援時代」各隊都有不少韓籍成員加入，中信PS女孩日前在社群釋出疑似新成員的預告片，隨即引起網友瘋測，疑似為曾來台應援的韓籍朴善珠，今（24）日球團也正式公開新成員。

PS女孩這次迎來新成員，就是先前網友猜測的朴善珠，以及去年加入職籃的金渡兒，網之前也曾猜測她們將與現成員邊荷律、李丹妃組成中信「韓籍4金釵」，如今夢幻組合也如願形成。

金渡兒2018年開啟啦啦隊生涯，現為韓職SSG登陸者的啦啦隊隊員，2024世界棒球12強賽來台應援，迷人的笑眼深受球迷喜愛。

「JJUBI」朴善珠、金渡兒加入PS女孩。（中信兄弟提供）「JJUBI」朴善珠、金渡兒加入PS女孩。（中信兄弟提供）

2022因韓國手遊第一次走進洲際棒球場的朴善珠，這次是以回娘家的心情加入「黃衫軍」，未來將以名字「JJUBI（啾比）」活動，背號選定為98，跟JJUBI發音相似。

朴善珠曾在KBO樂天巨人、NC恐龍擔任啦啦隊員，2025參與中華隊經典賽資格賽應援，憑藉甜美長相和搞怪的個性，深受球迷喜愛，未來表現備受期待。

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