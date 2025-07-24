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娛樂 日韓

韓團STAYC爆雙喜訊 3度登TICC啟動音樂旅程

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國女團STAYC號稱「完顏全能女團」，近來好事成雙，除了將在8月23日3度登上TICC表演，日前更釋出新歌《I WANT IT》〉MV teaser宣告回歸，正式啟動全新夏日篇章。

以全新「夏日女孩」形象亮麗現身的STAYC完美詮釋「Teen Fresh」的夏日篇章，以旅行感氛圍與探索精神，邀粉絲踏上音樂與夢想交織的盛夏音樂旅程，緊接著同名特別單曲專輯在全球發布，讓歌迷興奮不已。

STAYC將在8月23日3度登上TICC表演。（High Up Entertainment提供）STAYC將在8月23日3度登上TICC表演。（High Up Entertainment提供）

特別單曲專輯《I WANT IT》收錄同名主打歌、《BOY》及《Honestly （반칙）》三首新作展現全新風貌，將她們標誌性的明亮特質，與更為酷勁、輕鬆的態度完美融合，精準捕捉夏日感覺。

同名主打歌《I WANT IT》歌詞中一句「Good things we ok」唱出STAYC此次回歸的自信宣言，體現在生活的不確定性中，仍堅定不移地忠於自我、自信前行的心態；《BOY》則以都會流行樂曲呈現，捕捉愛情萌芽時真摯悸動的情緒，為專輯增添一抹甜美氛圍。

STAYC將在8月23日3度登上TICC表演。（High Up Entertainment提供）STAYC將在8月23日3度登上TICC表演。（High Up Entertainment提供）

特別的是，第三首《Honestly （반칙）》由團員蒔恩作詞，出身於演藝世家的她，父親正是在80~90年代叱吒韓國樂壇的唱跳歌手朴南政，父女倆還曾在2023年一起coverSTAYC人氣神曲《Teddy Bear》蔚為佳話。

此外，STAYC將在8月23日於台北TICC國際會議中心開唱，不忘向台北的SWITH（粉絲名）喊話：「這次巡演不只是音樂旅程，更是我們與 SWITH的真誠交流，我們已迫不及待想在這裡見到大家！」

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