張鈞甯從臨演變女主角！柴智屏砸2億翻拍台版《藍調時光》 三度搭檔周渝民

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳慷仁去年爆出拒接台版《我們的藍調時光》，導致劇組停拍，如今這齣戲將在下月重啟開拍，首波演員名單今公布，周渝民、張鈞甯三續前緣攜手合作，並特別邀請陸弈靜詮釋周渝民的媽媽，導演林子平肩負戲迷們對此次翻攝《我們的藍調時光》的期待，周渝民期盼和很多熟悉的夥伴重聚，張鈞甯也開心地說：「跟老朋友拍戲很有安全感。」

周渝民在台版《我們的藍調時光》飾演澎湖賣貨郎。（寛魚國際提供）

由柴智屏擔任總製作人、籌備3年並斥資2億元台幣的台版《我們的藍調時光》將於8月開拍，曾合作過《痞子英雄》、《回家》的周渝民跟張鈞甯，在劇中詮釋韓版李秉憲和申敏兒的角色，周渝民還以《回家》拿下金鐘戲王寶座，對這次的合體他充滿期待，「很幸運有這麼多熟悉的夥伴們聚在一起，大家都經過時間的淬鍊，有所改變和成長，我會用我這個年紀的表演方式去為角色努力。」

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張鈞甯在台版《我們的藍調時光》中患有憂鬱症。（甯聚力文創提供）

他也提到日前讀本時，看到張鈞甯很開心，「她現在身份變多元，自己成立公司、當電影監製，感覺大家都在努力好好工作，看到她整個人狀態非常好，很期待這次的合作。」 而周渝民跟陸弈靜雖然都有演出《我們與惡的距離》第二季，但兩人分屬不同劇情線，這次看到演員名單中飾演他媽媽的是陸姐，周渝民第一個念頭是「除了她，我沒有想到任何人。」周渝民進一步地說：「有了陸姐，我腦袋馬上就有影像畫面，只是這次不是很和諧的親子關係，陸姐要被我一直唸。」

張鈞甯這次接演《我們的藍調時光》除了受角色吸引，希望詮釋患有憂鬱症的角色，能讓困境中的人得到一點點的力量，另一個初衷是想跟未合作過的「偶像劇教母」柴智屏合作。但張鈞甯其實曾演過《流星花園2》，在劇中飾演西門的秘書，她笑說 ：「那不算真正合作，我當時是廣告模特兒，是被發去的臨時演員，那天看到所有的演員好緊張，等到最後，只有一句台詞，說完就放我走了。」

陸弈靜在台版《我們的藍調時光》中靠賣菜維生。（金馬執委會提供）

答應接演後，張鈞甯才知道會跟周渝民和林子平導演再聚首，「感覺很有趣，充滿挑戰，期待再次合作後我們會變成什麼樣子，我會用盡各種力量把角色做得豐滿。」張鈞甯也提到日前讀本時周渝民有許多想法，提供很多很棒的意見，「大家平常工作比較繁忙，不太常見到，但見到面不會有生疏感，默契還是很強，跟老朋友拍戲很有安全感，因為你知道不管怎樣他都會接住，這種感受很好。」

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