李多慧辣曬裸身泡澡片 「這一幕」掀全網熱議

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國啦啦隊女神李多慧來台發展已滿2年，擁有甜美臉蛋及精湛舞藝，再加上親民性格圈粉無數，經常透過社群分享生活的她，日前上傳一段下班日常，只見她圍著一條浴巾泡澡，火辣身材讓網友鼻血直流，而影片中無意間拍到浴室毛巾的畫面，也意外引起討論。

李多慧分享下班日常。（翻攝自Threads）

李多慧在社群平台Threads上發文詢問粉絲：「大家下班後都在幹嘛呀？」並附上一段影片，只見她蹲在浴缸旁，手裡拿著Hello Kitty造型的泡澡球，剝下一角丟進水裡後，下一秒便是她只裹著紫色浴巾泡澡的畫面，她一邊泡澡一邊拿出海苔、洋芋片及冰淇淋享用，模樣十分愜意，讓粉絲看暈紛紛直呼，「泡澡的多慧是可以免費看的嗎？」、「女生到底是怎麼做到那麼正、那麼可愛，然後完全不會讓人討厭的」、「這也太愜意了吧，吃好多」。

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李多慧身後的毛巾數量引起討論。（翻攝自Threads）

另外，有眼尖網友注意到，李多慧的浴室置物架上，整齊擺放著大量的毛巾，讓不少人驚喊「那毛巾數量是飯店？」、「話說後面毛巾怎麼回事？疊疊樂嗎」，甚至釣出女神本人現身回應，「大家不都是這樣用的嗎？！」對此就有網友解釋，韓國人習慣毛巾使用幾次就會換洗，因此家中屯有許多毛巾備用。

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