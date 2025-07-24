她最懂「火神的眼淚」 野生陳庭妮路上指揮「讓消防車先過」

女星陳庭妮曾經在台劇《火神的眼淚》當中飾演消防員。（本報資料照，公視提供）

〔記者王靖惟／台北報導〕曾經在台劇《火神的眼淚》當中飾演消防員的女星陳庭妮，近日在大稻埕活動時，路上遇消防車，立刻衝上現場，大聲呼喊提醒民眾，要圍觀民眾「讓一下」，先讓消防車和救護車通行，善心義舉讓網友推爆。

陳庭妮在路邊指揮群眾讓消防車通過。（圖／翻攝自陳庭妮Instagram）

陳庭妮在大稻埕的活動中，開心與民眾互動，但讓民眾印象深刻的是，錄影過程中剛好有消防車、救護車開進碼頭，車道狹窄民眾卻擁擠，此時陳庭妮突然走到人群處，站上高點舉起手揮動，指揮聚集在路邊的群眾，呼籲大家讓出車道讓消防車通過，最後當這些車輛要駛離時，還大喊「謝謝學長們辛苦了」，相當暖心。

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陳庭妮在路邊指揮群眾讓消防車通過。（圖／翻攝自陳庭妮Instagram）

或許是劇中的角色讓陳庭妮明白消防員背後的情感與付出，陳庭妮也曾呼籲民眾家中要裝上火災住警器，更曾在限時動態中，為在攔沙壩激流中翻船落水，導致殉職的消防局消防員及義消吳恩碩、張敬謙，致上敬意與哀悼，她以黑底白字圖文寫下：「謝謝學長 RIP 辛苦了」並配上消防員與白色蠟燭表情符號，她也抒發自己的感覺：「這幾年來不知道發了幾次哀悼消防員的story，每次發文就代表又有學長（姐）要離開我們，多麼沉重，每次都懇望這是最後一次。」

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