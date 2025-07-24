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娛樂 電視

陳孟賢驚聞「杜忻恬有豬味」 她當場惱怒反擊

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》新一集節目再度邀請資深音樂製作江志豐人擔任大來賓，以「我的心情歌路金曲挑戰賽」為題，藝人沈建豪演唱〈腳踏車〉，詮釋初戀般甜蜜悸動；吳美琳〈人生公路〉唱功沉穩紮實；蕭玉芬帶來〈等一下呢〉，甜美歌聲贏得滿堂彩；蘇宥蓉、吳美琳、蕭玉芬還組成女子合唱團，帶來〈心情歌路〉，展現青春活力與默契合音。

李子森（左起）、杜忻恬被陳孟賢牽紅線。（中視提供）李子森（左起）、杜忻恬被陳孟賢牽紅線。（中視提供）

節目錄影時，江志豐被康康抖出糗事：「老師忘記比賽規則，私下居然還跟給了『讚牌』的歌手要回來，說他等一下還要用」，因為與江志豐交情很好，康康不忘搞笑再補一刀：「給人家就給了，哪有還要回去的道理，又不是第一次來」、「老師腦袋搖一搖，我聽看看有沒有水聲」江志豐聽完自己也笑翻。

資深音樂製作人江志豐。（中視提供）資深音樂製作人江志豐。（中視提供）

近期幾集節目中的「歌中劇」深受觀眾喜愛，藝人以短劇串聯歌曲，展現主持群臨場反應。陳孟賢在短劇演出格外有戲，是串場靈魂角色，而許志豪憑藉多年主持經驗，機智搞笑的臨場發揮也時常引爆笑點。新一集節目中，陳孟賢變身「特調師 Bartender」，為情場失意的客人調製「療傷飲品」，先幫許志豪特調一杯香甜的〈祝你幸福〉，接著李子森慵懶地躺在沙發上，深情詮釋〈是不是這樣的夜晚你也會這樣想起我〉，微醺氛圍瞬間蔓延全場，連江志豐都被感染情緒：「李子森的音準真的太穩了」。

李子森的音準令評審老師讚嘆。（中視提供）李子森的音準令評審老師讚嘆。（中視提供）

在「歌中劇」裡頭，陳孟賢再度為李子森跟杜忻恬牽起紅線，當李子森看見台南妹子杜忻恬出現，脫口而出：「她走過來時，我好像聞到一個甜味。」陳孟賢卻把「甜味」聽成「豬味（台語發音）」，這話讓杜忻恬聽了相當氣憤，直接脫稿演出直指陳孟賢「你才豬」，陳孟賢則喊冤：「很難演，跟彩排不一樣。」

許志豪表演歌曲。（中視提供）許志豪表演歌曲。（中視提供）

吳俊宏（左）、沈建豪男男攜手演唱〈不曾說愛你〉。（中視提供）吳俊宏（左）、沈建豪男男攜手演唱〈不曾說愛你〉。（中視提供）

而吳俊宏、沈建豪男男攜手演唱〈不曾說愛你〉，情感真摯動人，深深觸動江志豐心中最深處的回憶：「因為我不能聽這首歌，會觸景傷情，現在一聽到就會崩潰。」因為這首歌讓他想起過世的父親，他甚至完全無法對兩人點評，對此他還對兩位歌手表達歉意。

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