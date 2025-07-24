GD又要來了！傳11月登上台北大巨蛋

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流天王「GD」權志龍本月11日至13日在小巨蛋連唱3天，嗨翻台灣粉絲，緊接著他的個人展覽在101舉辦，掀起周邊搶購風潮，今（24）又傳出GD即將前進台北大巨蛋開唱，時間預計落在11月初，令歌迷期待爆表。

GD傳出即將前進台北大巨蛋開唱。（Galaxy Corporation提供）

GD小巨蛋開唱3天，共吸引3.6萬粉絲朝聖，最終場雖然直接累垮在舞台上，趴著獻唱中文歌《月亮代表我的心》，但口中對台北粉絲充滿感謝，並釋出有望和隊友太陽、大聲合體的消息，引爆全場歡呼。

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明年BIGBANG就是成軍20週年，GD能否和其他成員合體，令粉絲無比期待，甚至有人許願離團的T.O.P也能回歸；據傳GD將再來台，預計11月初在台北大巨蛋演出，主辦單位則保守回應以經紀公司公告為主。

另外，韓媒報導，APEC峰會將於10月31日在韓國慶州舉辦，GD受邀擔任2025年亞太經濟合作會議（APEC）宣傳大使，希望藉此提高外界關注度，總理認為GD活躍於歌壇外，在時尚、藝術等領域也有深耕，擔任大使非常適任。

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