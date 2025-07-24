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娛樂 日韓

中國綜藝節目爆抄襲《黑白大廚》 韓Netflix證實：沒賣版權

中國綜藝節目《一飯封神》涉抄襲。（翻攝自微博）中國綜藝節目《一飯封神》涉抄襲。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由Netflix打造的韓國綜藝節目《黑白大廚》，去年風靡全球，台灣也有不少忠實觀眾，近來中國也推出美食競技綜藝《一飯封神》，遭質疑抄襲《黑白大廚》，對此，韓國Netflix回應從未出售版權，不少中國網友也怒轟「丟臉」。

《黑白大廚》開播後掀起超高討論度。（翻攝自IG）《黑白大廚》開播後掀起超高討論度。（翻攝自IG）

《黑白大廚：料理階級大戰》找來80位無名廚師「黑湯匙」，對上20位享譽業界的知名主廚「白湯匙」，展開廚藝比拚，並由美食家白種元、韓國唯一一位米其林三星主廚安成宰擔任評審，開播後便在全球迅速竄紅，同時也捧紅許多節目中的參賽廚師。

而中國綜藝節目《一飯封神》無論是從參賽廚師人數、分隊方式、晉級流程及拍攝風格，都與Netflix韓綜《黑白大廚》過於相似，讓不少中國網友忍不住開轟，「看了一眼《一飯封神》，就完完全全的抄襲《黑白大廚》啊？」、「抄得太無恥了，如果致敬的話，應該在片頭打出致敬的」、「這是偷來的」。

《黑白大廚》第二季預計今年下半年播出。（翻攝自IG）《黑白大廚》第二季預計今年下半年播出。（翻攝自IG）

對此，據韓媒《OSEN》報導，Netflix表示，絕無出售節目版權一事，目前正就後續應對方式進行內部討論。另外，《黑白大廚：料理階級大戰》第二季，預計今年下半年播出。

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