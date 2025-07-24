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娛樂 最新消息

驚人巧合 金南佶 金英光新劇《槍口彼端》與現實槍擊案重疊

金南佶與金英光主演的《槍口彼端》，講述韓國非法槍枝事作的災難動作驚悚劇。（翻攝自網路）金南佶與金英光主演的《槍口彼端》，講述韓國非法槍枝事作的災難動作驚悚劇。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix 原創影集《槍口彼端（Trigger）》是一部槍枝災難動作驚悚劇，劇情講述在槍枝管制嚴格的韓國，突然出現來路不明的非法槍械。金南佶飾演的「李道」與金英光飾演的「文白」各自懷著不同目的持槍行動。沒想到韓國20日發生一起持槍射殺親人的社會案件，讓《槍口彼端》未演先成話題，戲裡戲外的重疊，也讓這部劇充滿更多現實省思。

根據韓媒報導，韓國仁川市松島在20日發生一起真實的自製槍械事件，造成家庭悲劇。一名60多歲男子竟在家中當著兩名孫子與媳婦面前，持自製槍械開槍射殺自己的親生兒子，隨後逃逸。約3小時後遭警方逮捕，警方在其車內發現多把非法槍枝、大量子彈，住處甚至查獲15枚接上引爆裝置的計時炸彈！警方表示，犯嫌供稱這些槍械皆為自行製作，「使用的材料包括金屬管材等常見五金材料」，動機則為「長期家庭不和」。

《槍口彼端》預定於7月25日上線，原本應是精彩的動作懸疑劇，卻因社會事件而意外踩中敏感話題，消息一出，網友紛紛湧入討論：「這時間點也太巧了吧……真的發生了」、「偏偏這時候出事，時間點也太巧了，這部還能播嗎？感覺可能會延期……」。

雖然《槍口彼端》之前已取消22日的直播活動，外界認為這是為顧及國民情緒所作出的低調處理，目前仍維持如期上線計畫，但在槍枝管制與社會安全議題敏感之際，後續是否會再調整宣傳或播出策略，仍有待Netflix進一步公告。

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