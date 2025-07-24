昔激戰鄧佳華爆紅 台灣AV女優「勤做體檢」：常遇有色眼光

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣AV女優苡若曾協助網紅鄧佳華脫離處男，就此一炮而紅，經常在社群與粉絲互動的她，近日分享成人行業的工作秘辛，提到性工作者需要定期更新體檢報告，注重自身和伙伴的健康，並感嘆，因為職業的緣故會被戴著有色眼鏡凝視。



苡若曾協助鄧佳華脫離處男，就此一炮而紅。（翻攝自X）

苡若近日在社群發文表示，身為螢幕前的性工作者，定期更新體檢報告是必須的，並分享自己常去的醫事檢驗所。她自曝在這裡體檢5年，醫生期許，每位性工作者都能以健康的狀態完成工作，這份心意讓她相當感動。

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苡若坦言，她身為性工作者，過去或多或少有被戴著有色眼鏡凝視的經驗，當這個社會上存在不帶歧視的溫暖，受寵若驚之餘也萬分感恩。

苡若透露曾被有色眼光凝視。（翻攝自X）

事實上，鄧佳華最初合作的女優本來是「暗黑楊丞琳」孟若羽，女方因不堪外界壓力辭演，換成苡若上場，苡若因此被酸民攻擊，不過，她不以為意霸氣回應，「我不是被鄧佳華上過的女人，我是上過鄧佳華的女人」，還透露鄧佳華本人並不像網路上那樣，「他並不搞怪，也不奇葩，他就是一個素人處男，積極誠懇的來實現破處的夢想。」

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