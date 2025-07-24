BL劇爆紅男星遭控劈腿私生活混亂 梓渝深夜道歉停工

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕演出中國BL劇《逆愛》爆紅的23歲中國男星梓渝近日不知是否衰神上身，多次受到劇迷騷擾，昨日還被女友爆料私生活混亂，戀情劈腿，交往期間男方和前任女友藕斷絲連更被指控失聯、冷暴力，負不了責任等，梓渝隨後深夜發長文公開向女方道歉「這是我的錯」，並宣布將暫停工作。

梓渝演出BL劇《逆愛》爆紅，卻被女友爆料劈腿冷暴力。（翻攝自微博）

自從演出《逆愛》爆紅，梓渝多次受到粉絲騷擾，粉絲尾隨、跟蹤、蹲守住所、工作及生活場地，窺探藝人隱私等一系列極端違法行為，干擾及妨礙藝人正常生活工作，但昨日一名叫做「Paris梨lii」的網友在社群平台發表長文，控訴梓渝對她施以冷暴力，導致她精神與情緒嚴重受創，「Paris梨lii」公開多段疑似與梓渝的聊天截圖證實兩人曾親密交往，並指控梓渝在戀愛期間與其他女子保持曖昧關係，形同劈腿，甚至被梓渝要求不得公開兩人關係，否則將面臨法律訴訟，此事迅速登上中國熱搜，形成話題。

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「Paris梨lii」公開截圖說明她與梓渝是在一間服飾間打工認識，後來男方主動親吻並表白、聲稱單身，且背負解約債務60萬人民幣，交往期間，梓渝卻與另名女子交往並藕斷絲連，這位女子就是他的前經紀人，而前經紀人發現他們交往後，立即逼梓渝分手，後續Paris梨lii一度與之分手，但梓渝表示已經與前女友分開，雙方再度交往，梓渝後來換了公司與新的經紀人，隨著對方因戲爆紅，她被對方新經紀人找上門警告不要再聯絡，且被封鎖，梓渝則完全失聯。

梓渝發長文道歉，表示暫停公開工作一段時間。（圖／翻攝自微博）

梓渝昨（23）日晚間透過社群發表長文道歉，表示自己因工作壓力與情緒管理不當，確實在感情中造成對方傷害，也承認自己有逃避與冷處理的行為，她對女方感到歉疚並表示「在處理感情和私人問題上的方式非常不成熟、不妥當，導致了我們之間溝通出現了嚴重的問題，讓你找不到我，這是我的錯，我應該、也必須找到更有效的方式與你溝通，處理好我們的關係」、「對於分手帶給她的巨大傷害，我負有不可推卸的責任，我再次向她道歉。」後續梓渝表示將「暫停一段時間的公開工作，認真反思，學習如何更好地平衡工作與生活，最後也再次向女方與所有粉絲致歉：「讓你們失望了，我會努力改正，重新出發。」但網友卻認為他避重就輕，根本沒有把事情說清楚，並要他正面回應是否劈腿、出軌。

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