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娛樂 最新消息

畫中有話！知名插畫家「神作」酸爆立委 喊話7/26同意罷免

〔記者胡御柔／台北報導〕本週六將舉行「大罷免投票」，不僅有多位藝人接連發聲力挺，網路上的聲援聲浪也持續延燒。知名插畫家 A RAY 也響應「百工百業挺罷免」活動，貼出一張罷免立委「全員到齊」的插畫神作，在網路上引起熱烈回響。

這張作品將多位爭議立委畫得栩栩如生，畫面細節充滿嘲諷巧思。不僅如此，還有網友發揮創意，利用 AI 技術生成動畫，畫面中用掃把將這些立委掃進垃圾桶，還有網友附上每位立委的名字。

知名插畫家A RAY響應「百工百業挺罷免」活動。（翻攝臉書）知名插畫家A RAY響應「百工百業挺罷免」活動。（翻攝臉書）

插畫中出現的立委名單如下：
第一排：洪孟楷、李彥秀、羅智強、傅崐萁（上）、江啓臣（下）、王鴻薇、徐巧芯、賴士葆
第二排：黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋、楊瓊瓔、牛煦庭、陳玉珍、林沛祥、顏寬恒、鄭正鈐、林德福
第三排：高虹安、張智倫、涂權吉、游顥、馬文君、丁學忠、林思銘、魯明哲
最底層：張啓楷（薯條）、麥玉珍（小偷）、林國成、黃建賓、廖先翔（下）、黃國昌、韓國瑜、呂玉玲、葉元之、邱若華、萬美玲、羅明才

A RAY也在貼文中表態：「我可能會拖稿，但我一定不會缺席！7/26、8/23同意罷免，一起罷免不適任立委！」立場鮮明，引發大批網友共鳴。臉書一上線即吸引 超過1.7萬人按讚、2千多次轉分享，不少網友留言大讚：「每個都神情到位，這張太強大了啦！」、「不標名字我也認得出來，好有才」。

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