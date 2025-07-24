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娛樂 最新消息

歌手蔡依林MV導演被控強制性交罪 不滿限制出境出海抗告駁回

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾拍攝歌手蔡依林一部音樂MV的謝姓導演，被控強制性交、涉入妨害性自主案件，今年6月24日出庭後，台中地院認為他有逃亡之虞，當庭諭知限制出境、出海8個月，至明年（2026年）2月23日止，謝男以他是藝術工作者，需往返國外，常到中國上海工作為由抗告，高等法院台中分院認為，謝男觸犯3至10年之罪，且否認犯罪，有可能逃亡，台中地院並無濫用裁量權，裁定駁回確定。

裁定書指出，謝姓導演指自己因工作緣故，近年來經常到上海，但並未置產或成立家庭，他的生活重心均在國內，自己是一般藝術工作者，不是台商，也沒有資產可供國外生活居留，此案告訴人（被害人）於2024年2月報案，至今已長達近一年半，他都主動買機票返國接受調查審判，不知台中地院為何認為他有「逃亡之虞」。

高等法院台中分院認為一審裁定謝姓導演限制出海與出境，並未逾越裁量權，裁定謝姓導演的抗告駁回。（記者張瑞楨攝）高等法院台中分院認為一審裁定謝姓導演限制出海與出境，並未逾越裁量權，裁定謝姓導演的抗告駁回。（記者張瑞楨攝）

他還強調，此案證據僅有告訴人的單方指述，又涉及民事求償，雙方律師庭外多次溝通，因告訴人要求金額過高無法談妥，他是MV導演、藝術總監、DJ，需舉辦派對等活動，今年7至8月獲邀到日本拍攝影片，限制出境對他造成經濟損失與違約困境，聲明撤銷限制出境、出海處分。

高等法院台中分院認為，重罪常伴隨逃亡的高度可能；一審認為謝男均否認犯罪，但事證顯示，謝男涉嫌刑法的強制性交罪嫌，犯罪嫌疑重大，這是本刑3年至10年之罪，刑度不輕，且謝男案發後有多次出境紀錄，從2017年起都在上海，一審限制住居並限制出境、出海，尚無踰越比例原則，裁定抗告駁回。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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