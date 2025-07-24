羅大佑批大罷免賴皮 矢板明夫：會唱歌的館長

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕全台最大規模罷免案投票將在7月26日登場，不少藝人發聲表態立場，「華語音樂教父」羅大佑近日在專訪中表示，大罷免不是政治是賴皮罷免，引起爭議。對此，日本媒體人矢板明夫23日在社群發文表示，羅大佑過去曾力挺香港反送中運動，不過，近年他頻繁穿梭兩岸，在中共當局看來，羅大佑或許是「會唱歌的館長」。

羅大佑日前表態罷免立場。（資料照）

矢板明夫指出，羅大佑日前表示，「大罷免就是賴罷免、賴皮罷免、要大破功才行」，這番話掀起千層浪，紅、藍、白媒體如獲至寶，紛紛用「流行音樂教父狠嗆大罷免」、「這才是文藝工作者的風骨」等標題報導此事。

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矢板明夫提到，羅大佑年輕時曾經寫歌暗諷一黨獨裁的國民黨，幾年前也曾支持香港反送中遊行，有些人會因此認定羅是「永遠爭取自由的反對派」，但這種說詞他不敢苟同，並以前總統馬英九為例，當年馬英九也曾經多次表態支持「六四天安門事件」被鎮壓的學生，但並不影響今天成為共產黨黨魁的座上賓。

矢板明夫分享，印太戰略智庫先前在台北舉辦「挺自由·愛台灣」演唱會，籌備過程他曾向幾位業界人士請教，應該邀請哪些歌手登台。當時有人提出羅大佑的名字，不過，隨即就有人指出，「他這幾年在中國各個城市不停地辦演唱會，是掙人民幣的，不可能參加台派的活動。」

矢板明夫發文評論羅大佑表態一事。（資料照）

矢板明夫強調，羅大佑當然有權反對大罷免，但是應該闡述這些國民黨籍立委為社會做了哪些貢獻、為什麼不應該被罷免；而不是將大罷免抹黑為「賴皮罷免」。他認為，行使罷免權是法律賦予每一個選民的權利，是不容否認的，且國民黨也曾經主導罷免過陳柏惟立委、桃園市的王浩宇議員，甚至這次也想罷免吳思瑤、吳沛憶等立委，只是沒有完成連署而已，他反問羅大佑，「這些也是賴皮罷免嗎？」

矢板明夫分析，網紅館長陳之漢不久前去中國，不知道受了什麼影響，回台以後就積極幫藍委站台反罷免，20日更語出驚人稱「726要掀起一場革命，讓台灣人全部都變成中國人」，而近年頻繁穿梭於中台之間的羅大佑，在大罷免投票前幾天的關鍵時刻，突然表態反對罷免、引起關注，也可能是受到了中國當局的某種指示。

矢板明夫直言，「只要想掙人民幣，就必須先當統戰樣板」是這幾年在對岸淘金的台灣人難以逃脫的宿命，而在中共當局看來，羅大佑或許就是「會唱歌的館長」，必要時就要讓他出來表態。

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