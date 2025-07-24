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IU捧花驚喜現身《Cantabile》 一個動作逼哭朴寶劍

IU（右）和朴寶劍在青龍獎合體，兩人開心抱獎。（翻攝自網路）IU（右）和朴寶劍在青龍獎合體，兩人開心抱獎。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓劇《苦盡柑來遇見你》神仙友情爆棚，朴寶劍的《Cantabile》開播時，IU曾向朴寶劍許諾會去上節目，但卻因行程滿檔沒能親臨節目，沒想到《The Seasons－朴寶劍的Cantabile》最後一集錄影，她卻驚喜現身，逼哭朴寶劍。

IU（上圖右）驚喜現身朴寶劍節目最後一集錄影，兩人互動超暖， IU下跪獻花（下左圖），讓朴寶劍一秒落淚。（翻攝自網路）IU（上圖右）驚喜現身朴寶劍節目最後一集錄影，兩人互動超暖， IU下跪獻花（下左圖），讓朴寶劍一秒落淚。（翻攝自網路）

原來之前IU因為行程喬不開，遲遲無法上節目力挺好友，7月22日朴寶劍最後一集錄影時，製作單位特別準備了IU所錄製的影片訊息，影片中IU提到：「從節目剛開播時，我明明跟你說我一定會在結束前去上一次了，沒能遵守約定我真的很抱歉，不過我的祝福是發自內心的，因為主持這個節目，讓大家看到了許多唱歌的你、演奏樂器的你，真的太棒了！」

影片最後IU再次為了失約向朴寶劍道歉，「我沒能夠上節目這件事，再次跟你說對不起，所以，我來了！」接著IＵ突然捧著花現身，並對朴寶劍單膝跪地獻花，讓朴寶劍感動落淚，現場一片尖叫聲，粉絲也大喊「不要哭！」

朴寶劍說，其實一直很想邀IU來上節目，但先前兩人在青龍獎見面時，知道她正忙著拍戲，就不敢再拜託她，今天這個場面是他完全沒有預料到也不敢期待的，「我們的IU居然來了。」話語中充滿驚喜。

據粉絲透露，IU當天其實是拍攝新戲熬夜到凌晨4、5點才收工，幾乎沒休息就趕往錄影現場，只為了守住對朴寶劍的承諾，真的讓人超級感動。

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