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我台獨份子！網紅艾琳拒中國邀約 力挺大罷免：大斬紅徒

網紅艾琳公開表示支持大罷免。（翻攝IG）網紅艾琳公開表示支持大罷免。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／綜合報導〕本週六將進行罷免投票，越來越多藝人與網紅表態支持，網紅艾琳也在社群公開力挺，表示：「我支持7/26、8/23，大罷免大成功！」展現鮮明立場。

事實上，艾琳先前就曾透露，曾接到中國電商平台「拼多多」的合作邀約，雖然她平時不常查看信件，但當下親自回覆該邀約，還霸氣寫下：「不好意思，我台獨份子，感謝你的邀請。」直接婉拒合作，讓大批網友拍手叫好，留言大讚她「夠帥氣」。

近日她也響應「百工百業挺罷免」活動，再度透過社群發文表態。她自述「我台大工管系／會計系雙主修畢業、8年KOL、自媒體教育家、斜槓靈魂解碼師，同時也是TMA新媒體學苑共同創辦人我支持7/26、8/23 大罷免大成功」，最後寫下：「我愛我們小小山多的國家。」並喊話與所有台灣人一起「大斬紅徒」，再度引發熱議。

艾琳不僅靠個人專業走出自媒體道路，現在更用行動表態政治立場，展現新世代KOL的風骨與態度。

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