晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Melinda懷第三胎美照曝光 楊祐寧搞笑挺肚合影超有愛！

楊祐寧與老婆Melinda曬出懷孕寫真。（翻攝IG）楊祐寧與老婆Melinda曬出懷孕寫真。（翻攝IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星楊祐寧與老婆Melinda今年3月宣布懷上第三胎，昨（23）日兩人一同曬出懷孕寫真，Melinda發文寫下：「Third time around. Still want to remember the glow, the strength, and that quiet softness. Just a little something to celebrate this me.」她溫柔表達，這是第三次懷孕，仍想記住身上的那道光芒、那份堅強，以及那份安靜及柔軟，紀錄下屬於此刻的自己。

楊祐寧與老婆Melinda曬出懷孕寫真。（翻攝IG）楊祐寧與老婆Melinda曬出懷孕寫真。（翻攝IG）

照片中，Melinda身穿一整套白色襯衫，優雅露出孕肚，整體造型簡約俐落又充滿氣質。楊祐寧則以全身牛仔造型入鏡，與Melinda一同散發出慵懶自在的氛圍，畫面溫馨又充滿愛意。

楊祐寧與老婆Melinda曬出懷孕寫真。（翻攝IG）楊祐寧與老婆Melinda曬出懷孕寫真。（翻攝IG）

楊祐寧與老婆Melinda曬出懷孕寫真。（翻攝IG）楊祐寧與老婆Melinda曬出懷孕寫真。（翻攝IG）

特別的是，Melinda還釋出一段花絮影片，起初楊祐寧以緊實腹肌入鏡帥氣合照，但隨後搞笑挺出小腹，與懷孕的妻子同步「肚楠合照」，展現夫妻間可愛又有愛的互動。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中