Melinda懷第三胎美照曝光 楊祐寧搞笑挺肚合影超有愛！

楊祐寧與老婆Melinda曬出懷孕寫真。(翻攝IG)

胡御柔/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕男星楊祐寧與老婆Melinda今年3月宣布懷上第三胎,昨(23)日兩人一同曬出懷孕寫真,Melinda發文寫下:「Third time around. Still want to remember the glow, the strength, and that quiet softness. Just a little something to celebrate this me.」她溫柔表達,這是第三次懷孕,仍想記住身上的那道光芒、那份堅強,以及那份安靜及柔軟,紀錄下屬於此刻的自己。

楊祐寧與老婆Melinda曬出懷孕寫真。(翻攝IG)

照片中,Melinda身穿一整套白色襯衫,優雅露出孕肚,整體造型簡約俐落又充滿氣質。楊祐寧則以全身牛仔造型入鏡,與Melinda一同散發出慵懶自在的氛圍,畫面溫馨又充滿愛意。

請繼續往下閱讀...

楊祐寧與老婆Melinda曬出懷孕寫真。(翻攝IG)

楊祐寧與老婆Melinda曬出懷孕寫真。(翻攝IG)

特別的是,Melinda還釋出一段花絮影片,起初楊祐寧以緊實腹肌入鏡帥氣合照,但隨後搞笑挺出小腹,與懷孕的妻子同步「肚楠合照」,展現夫妻間可愛又有愛的互動。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法