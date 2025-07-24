小禎突發聲明切割造型師 親道歉合作廠商「已無任何往來」

〔記者邱奕欽／台北報導〕小禎23日深夜無預警拋出聲明，正式切割曾合作造型師麥詩婷，她坦言此舉是經過與經紀人多次深思熟慮後所決定，希望對外釐清誤會、表明立場，也盼事件至此畫下句點，避免延燒。

小禎突切割造型師並向廠商致歉。（資料照，記者陳奕全攝）

小禎透過聲明書指出，麥詩婷曾是她工作室合作過的造型師之一，但雙方早已結束合作關係，目前並無任何委任、契約或業務往來，她特別提到，期望對方能從社群平台移除有關工作室藝人的相關影像，以避免大眾誤認仍有合作關係。

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此外，小禎也強調所有造型師的公開言論皆屬個人行為，不代表工作室立場，「若過往合作期間因溝通不良而導致不佳觀感，我方深感遺憾，並對相關單位致歉。」並呼籲業界應共同維護專業信譽，避免發表不實或損人言論，引發不必要的誤解與傷害。

小禎透過工作室發出聲明。（翻攝自Threads）

最後，小禎補充表示自己長年秉持尊重與信任專業的工作態度，從不介入造型或執行層面的細節安排，然而部分合作結果與期待落差，確實已超出她與團隊能掌控的範疇，「感謝始終支持我們的合作廠商，尤其願意私下坦誠溝通的朋友，我與永元真的很感激。」

小禎工作室聲明全文

鑑於近期社群及業界對本工作室與造型師麥詩婷之合作關係有所誤解，為釐清事實、避免誤導，特聲明如下：

一、麥詩婷小姐曾為本工作室合作造型師之一，惟與本工作室具合作關係之造型師並非僅有麥詩婷一人，目前雙方也已結束合作關係，無任何委任、契約或業務往來。本工作室亦希望結束合作關係後，麥詩婷得於其個人社群平台上移除有關本工作室藝人之相關肖像等，以免誤會。

二、對於任何造型師（包括曾與本工作室有過合作者）對外所發表之言論或行為，均屬其個人發言，與本工作室無關；如有非基於書面契約所提出之要求，本工作室也不承擔任何責任。

三、如過往合作期間因溝通不周或配合未臻理想，曾對合作廠商或其他夥伴造成不良觀感，本工作室及旗下藝人謹此致歉，並盼各方秉持專業精神，避免對外發表任何不實或貶損性言論，以共同維護業界信譽。

特此聲明

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