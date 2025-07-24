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娛樂 最新消息

《康熙來了》幕後爆拆夥！劭中請辭《愚樂百昏百》歐娜談未來規劃

〔記者邱奕欽／台北報導〕《康熙來了》幕後工作人員歐娜與劭中共同主持的Podcast節目《愚樂百昏百》以娛樂新聞、分享生活趣事為主，開播4年來受到許多粉絲喜愛。未料，歐娜近日透露「劭中決定要請辭」坦言目前節目會先暫時休息一段時間，未來仍不排除與聽眾再次見面，從無酬起步並陪伴粉絲4年的Podcast節目，正式走入歷史一章，讓人又震驚又不捨。

劭中（上排左一）、歐娜（上排右一）昔日同為《康熙來了》幕後工作人員。（翻攝自YouTube）劭中（上排左一）、歐娜（上排右一）昔日同為《康熙來了》幕後工作人員。（翻攝自YouTube）

歐娜昨（23日）凌晨動情回顧，《愚樂百昏百》的起點來自廣播節目《平常心》預算被砍，她因此決定單飛主持後找來劭中搭檔，「不如我們開一個Podcast吧！」就此誕生這檔廣受喜愛的娛樂節目。2人無酬投入從零開始，陪伴彼此也陪伴了無數聽眾，歐娜說「是我們十多年友情的延伸。」即使離開原有錄音室也未中斷合作。

對於劭中的請辭，歐娜坦言確實有壓力，也花了很長時間做調適，更因此失掉好幾公斤，她強調2人關係依舊良好，沒有交惡或內鬥，僅是因各自生活計畫而決定暫時分開，「這2週的跨海錄音也很順利，完全不尷尬。」為外界所傳的誤解而闢謠，並感謝一路以來的粉絲們，「我真的很愛你們。」

「金曲歌后」魏如萱（中）曾作客歐娜（左）與劭中的節目《愚樂百昏百》。（翻攝自Threads）「金曲歌后」魏如萱（中）曾作客歐娜（左）與劭中的節目《愚樂百昏百》。（翻攝自Threads）

雖然《愚樂百昏百》將暫別舞台，但歐娜向粉絲喊話別太絕望，「短期內會先休息一陣子，但不排除日後再次與聽眾見面。」她也鼓勵大家持續傳訊互動。消息曝光後，網路湧入大量不捨留言「發誓我是為了聽百昏百才去健身的！」、「真的不可以停！」足見節目早已成為粉絲生活中不可或缺的一部分。

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