回不去的《皇后大道東》詞神槓羅大佑 黃捷、焦糖哥哥發聲謝林夕

〔記者陳慧玲／台北報導〕「詞神」林夕寫過陳奕迅《十年》、王菲《紅豆》等眾多暢銷金曲，是許多歌迷欣賞崇拜的創作之神，過去他曾加入羅大佑的公司合作過，還稱羅大佑「羅公」，不過面對7月26日即將而來的2025大罷免，兩人理念卻完全不同，以前林夕曾為羅大佑寫過經典歌曲《皇后大道東》，網友感嘆：「回不去的《皇后大道東》！」

林夕（左）曾為羅大佑寫歌，但現在無法認同羅反罷免態度。（資料照，台視提供）

由於羅大佑反罷免，甚至提到「賴皮罷免」，因此林夕昨（23日）晚發文反問：「什麼叫『賴皮罷免』？那些罷團志工所付出的代價，只為貪好玩來賴皮的？」直接槓上羅大佑，林夕已移居台灣多年，他也談到，本週六會去投下「同意罷免」一票，他還轉發苗博雅罷免國民黨立委的10個理由影片，提醒大家真的不能再等三年了。

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過去林夕曾和羅大佑一起進校園參加音樂講座，他也提過以前是羅大佑鼓勵他把中文學好，有利於寫出更多中文歌曲，但林夕現在比羅大佑更珍惜民主的可貴，力挺大罷免，民進黨立委黃捷特別在林夕發文下留言：「謝謝林夕老師，守護自由民主需要大家的力量。」另外「焦糖哥哥」陳嘉行也談到：「謝謝林夕老師。」不少網友也感動說，謝謝林夕的挺身而出。

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