修杰楷對卡通角色臉盲 帶女兒看電影「頭睡到尾」

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷近期開設 YouTube 頻道《修TIME》，昨（23日）上架最新一集，他舉辦暑期夏令營，化身「小修老師」帶小朋友們上烘焙課。不過身為老師的他，其實從沒做過餅乾，只能照著食譜一步步教學，引來小朋友們一陣取笑。

修杰楷在《修TIME》化身「小修老師」帶小朋友們上烘焙課。（修TIME提供）

在製作餅乾的過程中，修杰楷不時詢問孩子們是否需要幫忙，細心解說每個步驟，遇到較困難的部分更是親自手把手協助，並不斷給予稱讚。看到小朋友的麵團失敗，他立刻拿自己的作品交換；面對孩子們的「十萬個為什麼」也都耐心回答，展現豐富的帶娃經驗。

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修杰楷在《修TIME》化身「小修老師」帶小朋友們上烘焙課。

修杰楷的互動小秘訣，是以笑話破冰、帶動氣氛。原以為無人理會，沒想到孩子們對他的冷笑話照單全收，笑聲不斷，讓他成就感十足。一邊做餅乾，他一邊挑戰辨認卡通人物，卻全都答不出來，笑說曾帶女兒看卡通電影，自己從頭睡到尾，完全不曉得劇情，只能靠孩子們補充，才知道角色的劇情發展。

最後修杰楷發出下回上課的邀請，原以為是因為自己教得好，沒想到孩子們一致喊：「因為你很好笑！」讓修杰楷哭笑不得。

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