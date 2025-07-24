5000萬點擊美少女歌手自爆「外表很油條心裡很扭捏」 受邀當菁英獎宣傳大使受寵若驚

〔記者陳慧玲／台北報導〕在YouTube頻道擁有5千萬點閱的美少女歌手「163braces」吳朵芸即將在7月26日在家鄉高雄舉辦「海螺記：造船計劃」演唱會，近期她也受邀出任「第四屆校園創作菁英獎」宣傳大使，直呼受寵若驚。

163braces受邀擔任「第四屆校園創作菁英獎」宣傳大使。（中華音樂人交流協會提供）

由中華音樂人交流協會、中華音樂著作權協會共同主辦，文化部連續4年支持的「第四屆校園創作菁英獎」正式啟動，163braces近期推出首張專輯《海螺記》，也常受邀到校園演出，深受學生喜愛，她覺得最感動的是，有些學生粉絲早在5年前就希望邀請她到校演出，甚至有粉絲主動投票、提名，或由校園主辦單位親自來信邀約，她說：「說實話我是受寵若驚的，因為我很少主動說那種『請大家多邀請我』的話，雖然外表好像很油條，其實我心裡很扭捏啦！」

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163braces受到許多學生歌迷喜愛。（中華音樂人交流協會提供）

歷屆「校園創作菁英獎」得主，有些人已在歌壇有表現機會，像是第一屆得主呂允被添翼創越簽下，成為三金得主盧廣仲的師弟。另外目前就讀台大社會系的第二屆得主迪布斯巴奈，以強烈風格與創作能量吸引星空飛騰簽約，成為周興哲的師妹。

163braces擔任「第四屆校園創作菁英獎」的創作宣傳大使，希望號召這一年來已榮獲各大校園創作比賽前三名（或同等級獎項）的學子們踴躍將得獎的原創作品報名「校園創作菁英獎」，她也將於10月起配合出席多場校園巡迴講唱會。本週六她將先在高雄後台 Backstage Live開唱，購票可洽遠大售票。

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