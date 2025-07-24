閩南狼、楊舒雅都來了！大支聲援大罷免 火大開轟「小熊維尼」

大支攜手楊舒雅、閩南狼合作嗆辣新歌。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕大罷免投票進入倒數，饒舌校長大支公開表態力挺。他近來更攜手新生代饒舌歌手「閩南狼」陳柏源與楊舒雅合作全新單曲《辣的》，歌詞火力全開，大支表示：「很久沒寫這麼辣的歌，寫完自己都覺得爽度破表！」

大支在歌中回顧自己曾在兩岸引發的饒舌戰火，歌詞寫道「被中共列管批鬥，放進黑名單裡頭」，甚至開酸「小熊維尼」，聽來諷刺意味十足引發熱議。

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大支攜手楊舒雅、閩南狼合作嗆辣新歌。（翻攝臉書）

大支近日在Threads上感受到各界對大罷免的投入，「看到『百工百業挺罷免』的串連，真的很感動，大家都在自己的崗位上挺身而出，為了台灣站出來。」

大支受訪表示，他與董事長樂團、滅火器共同製作的《眾神護台灣－2025護國保台版》，希望透過音樂傳遞支持的力量，「大家都在用自己的方式，守護這塊土地。」

最後大支也提醒民眾要保持理性，「選前可以熱烈討論、激烈辯論，但選後我們還是同一個台灣，還是一家人。台灣加油！」

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