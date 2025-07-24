陳慕義現身夜市炸裂嗆聲 力挺大罷免喊爆喉嚨「726守護台灣」

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳慕義現身街頭力挺大罷免，先前才親自上街力挺罷團，他昨（23日）晚間再度雙手高舉寫著「同意罷免」的扇子，穿梭在人聲鼎沸的林口夜市，隨志工隊伍大聲吶喊「726出來投票，守護台灣！」整場宛如熱血電影現場，炸裂的氣氛與震天口號聲，成功擄獲大批路人目光！

陳慕義現身林口夜市催票力挺大罷免。（翻攝自臉書）

眼下大罷免倒數2天，陳慕義昨晚間隨著霸團志工現蹤林口中山路夜市，儘管只是週三平日，現場攤販卻一家接一家，人潮擠到爆，迎來一場熱情滾燙的罷免催票行動。陳慕義低調卻堅定地陪著志工走一圈，「不知道林口發展到夜市攤家要數都數不完這麼多！」並感動於志工們的士氣與信念「他們喊得比吃還快樂！」

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事後，陳慕義也在臉書動情寫下，「希望7月26日投票後，大家能犒賞自己，也去吃一下。」一語雙關地將政治參與與民生日常緊密連結。不僅如此，陳慕義所喊的「大罷免、大成功、天佑台灣！」更成為當晚夜市最爆音量，也為罷免行動注入一股文化人溫柔卻堅定的力量。

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