《夢蛇》探討台灣國族創傷 自44國脫穎而出入選釜山創投

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《該死的阿修羅》導演樓一安正籌備第4部劇情長片《夢蛇》，該片結合歷史寫實與心理敘事，呈現一段關於失落、遺忘與救贖的旅程，昨順利入選2025釜山國際影展亞洲創投市場（Asian Project Market, APM）企劃案，自44個國家，共455件申請企劃案中脫穎而出，成為入選名單之一。

《夢蛇》曾入選2024金馬創投會，今年再攜案子前往釜山亞洲創投市場。（金馬執委會提供）

《夢蛇》故事橫跨三個時代，從夢境出發，透過輪迴般的跨時空對話，以魔幻的方式引領觀眾走入歷史，將人物命運相互交織，型塑出當代台灣的國族寓言。

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繼《該死的阿修羅》探討青少年社會事件後，樓一安導演再次轉向歷史與命運的書寫，除了延續其擅長的多線敘事手法，也透過心理描繪勾勒出錯綜複雜的角色內心，探問百年間家族乃至國族的創傷記憶。

樓一安導演表示：「我一直對大歷史底下那些小人物的傷痕記憶，還有這些人如何努力求存的故事感興趣，因此《夢蛇》透過夢與輪迴交錯的形式，試著回望台灣所身處的東亞脈絡，也思考我們怎麼成為今天的自己。」

《夢蛇》概念版海報。（希望影視提供）

《夢蛇》開發以來歷時一年多，企劃初期即獲文化部影視局劇本開發、長片輔導金、台中市政府新聞局補助支持，暨2024年入選金馬創投會後本次入選2025亞洲創投市場（APM），製片陳温温補充：「我們希望透過這次曝光，吸引更多國內外關注電影創作的資源與投資人，與我們一起完成這部具情感深度與美學野心的作品。」

《夢蛇》目前正進入前期籌資籌備階段，未來將於台灣全境拍攝，團隊亦將持續拓展後期製作、配樂等技術合作的可能性，尋求本地與國際影視夥伴共同打造，讓這部結合歷史與幻想的作品真正走進觀眾心中。目前影片也提供影迷小額募資方案，詳情可上希望影視官方社群。

此外，2025亞洲創投市場（APM）將於9月20日至23日在釜山BEXCO舉行，樓一安及製片陳温温將前往釜山與國際影人交流，尋求國際合作的可能性，所有入選企劃將被提名角逐贊助單位各類獎項，得獎名單將於9月23日的APM頒獎典禮上揭曉。

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