晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《夢蛇》探討台灣國族創傷 自44國脫穎而出入選釜山創投

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《該死的阿修羅》導演樓一安正籌備第4部劇情長片《夢蛇》，該片結合歷史寫實與心理敘事，呈現一段關於失落、遺忘與救贖的旅程，昨順利入選2025釜山國際影展亞洲創投市場（Asian Project Market, APM）企劃案，自44個國家，共455件申請企劃案中脫穎而出，成為入選名單之一。

《夢蛇》曾入選2024金馬創投會，今年再攜案子前往釜山亞洲創投市場。（金馬執委會提供）《夢蛇》曾入選2024金馬創投會，今年再攜案子前往釜山亞洲創投市場。（金馬執委會提供）

《夢蛇》故事橫跨三個時代，從夢境出發，透過輪迴般的跨時空對話，以魔幻的方式引領觀眾走入歷史，將人物命運相互交織，型塑出當代台灣的國族寓言。

繼《該死的阿修羅》探討青少年社會事件後，樓一安導演再次轉向歷史與命運的書寫，除了延續其擅長的多線敘事手法，也透過心理描繪勾勒出錯綜複雜的角色內心，探問百年間家族乃至國族的創傷記憶。

樓一安導演表示：「我一直對大歷史底下那些小人物的傷痕記憶，還有這些人如何努力求存的故事感興趣，因此《夢蛇》透過夢與輪迴交錯的形式，試著回望台灣所身處的東亞脈絡，也思考我們怎麼成為今天的自己。」

《夢蛇》概念版海報。（希望影視提供）《夢蛇》概念版海報。（希望影視提供）

《夢蛇》開發以來歷時一年多，企劃初期即獲文化部影視局劇本開發、長片輔導金、台中市政府新聞局補助支持，暨2024年入選金馬創投會後本次入選2025亞洲創投市場（APM），製片陳温温補充：「我們希望透過這次曝光，吸引更多國內外關注電影創作的資源與投資人，與我們一起完成這部具情感深度與美學野心的作品。」

《夢蛇》目前正進入前期籌資籌備階段，未來將於台灣全境拍攝，團隊亦將持續拓展後期製作、配樂等技術合作的可能性，尋求本地與國際影視夥伴共同打造，讓這部結合歷史與幻想的作品真正走進觀眾心中。目前影片也提供影迷小額募資方案，詳情可上希望影視官方社群。

此外，2025亞洲創投市場（APM）將於9月20日至23日在釜山BEXCO舉行，樓一安及製片陳温温將前往釜山與國際影人交流，尋求國際合作的可能性，所有入選企劃將被提名角逐贊助單位各類獎項，得獎名單將於9月23日的APM頒獎典禮上揭曉。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中