晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台八男神融入韓團無違和 教台語「這三字」慘卡關

陳謙文（右三）教韓團DKB成員台語。（葡萄長文創工作室提供）陳謙文（右三）教韓團DKB成員台語。（葡萄長文創工作室提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「台八男神」陳謙文忙拍三立《願望》、《百味人生》，上週他特地請假，造訪韓團DKB台北快閃店，和成員們相見歡；年齡來到4字頭的陳謙文，和韓團成員合照無違和，當天他更暖心教唱台語歌《相愛有影》，一起為MV上架宣傳。

DKB成員E-CHAN、D1、GK、準序、YUKU帶陳謙文導覽快閃店，得知陳謙文台語流利，開心表示想學台語，沒想到成員一問到「下次見」台語怎麼說，陳謙文當下腦袋當機，被現場工作人員笑虧：「這個台語老師還要多練習。」

陳謙文（右三）教韓團DKB成員台語。（葡萄長文創工作室提供）陳謙文（右三）教韓團DKB成員台語。（葡萄長文創工作室提供）

陳謙文急忙表示：「其實台語也很少會直接說『再見』兩字，加上我完全融入DKB他們，所以一時之間腦袋轉換不過來。」接著準序、GK、Ｄ1、YUKU更依序問起「大熊熊」、「可愛」、「漂亮」、「常常相聚」等句子，考倒陳謙文。

此外，《願望》即將迎來大結局，指定曲《相愛有影》MV昨在YouTube上架，陳謙文當場教成員YUKU唱歌曲副歌，頗有慧根的YUKU只聽一遍就一句一句跟著唱，讓陳謙文大讚YUKU聲音好聽又有天份。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中