台八男神融入韓團無違和 教台語「這三字」慘卡關

陳謙文（右三）教韓團DKB成員台語。（葡萄長文創工作室提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「台八男神」陳謙文忙拍三立《願望》、《百味人生》，上週他特地請假，造訪韓團DKB台北快閃店，和成員們相見歡；年齡來到4字頭的陳謙文，和韓團成員合照無違和，當天他更暖心教唱台語歌《相愛有影》，一起為MV上架宣傳。

DKB成員E-CHAN、D1、GK、準序、YUKU帶陳謙文導覽快閃店，得知陳謙文台語流利，開心表示想學台語，沒想到成員一問到「下次見」台語怎麼說，陳謙文當下腦袋當機，被現場工作人員笑虧：「這個台語老師還要多練習。」

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陳謙文（右三）教韓團DKB成員台語。（葡萄長文創工作室提供）

陳謙文急忙表示：「其實台語也很少會直接說『再見』兩字，加上我完全融入DKB他們，所以一時之間腦袋轉換不過來。」接著準序、GK、Ｄ1、YUKU更依序問起「大熊熊」、「可愛」、「漂亮」、「常常相聚」等句子，考倒陳謙文。

此外，《願望》即將迎來大結局，指定曲《相愛有影》MV昨在YouTube上架，陳謙文當場教成員YUKU唱歌曲副歌，頗有慧根的YUKU只聽一遍就一句一句跟著唱，讓陳謙文大讚YUKU聲音好聽又有天份。

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