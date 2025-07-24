BL劇首播「連3激吻」！日男團成員被主動示愛：謝謝你的嘴唇

〔記者蕭方綺／台北報導〕日本男團「BUGVEL」台灣成員王君豪搭檔成晞主演漫改BL劇《秘密關係Secret Lover》首播，王君豪與成晞特地上線與粉絲們一起收看，3場吻戲令粉絲看得血脈賁張。兩人在拍攝前都有「試親」，王君豪說：「試親的時候我們沒有帶妝髮，是最自然的狀態，那個畫面反而很真實，希望之後有機會也可以給大家看。」成晞看到成品非常感謝劇組的每位工作人員，感性表示：「覺得大家一起完成了很酷的事情，當然也非常感謝王君豪的嘴唇啦！」

王君豪（左）與成晞開鏡前都有為戲健身。（《秘密關係Secret Lover》提供）

《秘密關係Secret Lover》改編自日本漫畫家KOMEOKA SIG的人氣BL作品《怎麼可能高潮了就結束！》，上週釋出7分鐘片花，7天收看次數就突破28萬，掀起熱烈討論。首集描繪俊晞（王君豪 飾演）、阿拓（成晞 飾演）和曉陽（林宴慈 飾演）從10歲開始結成「三人幫」，愛情也隨著青春逐漸萌芽。長大後的阿拓成為校園風雲人物，毫無戀愛經驗的俊晞暗戀曉陽，拜託阿拓當自己的戀愛導師，阿拓表面上以教學之名幫助俊晞，實則悄悄釋放自己壓抑已久的情感，在電影院約會時更是直接出擊。

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成晞（右）在《秘密關係Secret Lover》首集狂撩王君豪，問他「要不要互相幫忙一下？」（《秘密關係Secret Lover》提供）

兩人在電影院看到激情片段時，阿拓不安分地將手伸往俊晞大腿間拿爆米花，讓俊晞羞得起反應時還流鼻血，阿拓幫擦鼻血看到俊晞逐漸動搖，忍不住再大膽挑逗：「要不要互相幫忙一下？」趁機把俊晞拉近廁所間壁咚，更試圖替他解褲頭，主動纏綿激吻。廁所激吻是俊晞與阿拓間的初吻，但實際拍攝是最後一場戲，王君豪說：「因為很熟悉彼此了，所以其實感情是滿到溢出來！親下去的時候感覺很像在吃跳跳糖一樣，有點刺激。」成晞坦言親得很害羞，「因為空間其實很狹窄，邊親還得維持角度，當下覺得滿害羞的，嘴角還有點微微抽動。」

成晞（右）和王君豪演話劇時，未事先告知就上演真吻戲碼。（《秘密關係Secret Lover》提供）

播出的兩集中，兩人先是在廁所激吻，接著在演出話劇《羅密歐與茱麗葉》時再親，最後俊晞去找生病的阿拓時，阿拓表達心意親完再告白：「你喜歡我，跟我喜歡你一樣的喜歡我。」一連3場吻戲讓觀眾直呼：「進度好快太滿足！」成晞在3場吻戲中都是主動出擊，他說：「我自己很喜歡俊晞到家中找阿拓時的那場吻戲，因為阿拓壓抑很久，才說出內心對俊晞的情感，情緒非常重。拍攝時我覺得和君豪對彼此也累積了一定程度的信任，所以才能拍出那種感覺。」《秘密關係Secret Lover》每週二晚間7點在GTV DRAMA 八大劇樂部的YouTube頻道上架。

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