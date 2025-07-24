連靜雯行李遺失、遭索求現金 「24小時奔波非洲」澆不熄愛心

〔記者蕭方綺／台北報導〕連靜雯上週前往非洲馬拉威，歷經將近 24 小時轉機奔波，途中還遇上行李遺失、機場要求現金索費等突發狀況，終於平安完成這趟充滿挑戰又意義深遠的公益之旅。她是台灣三位代表之一，受邀親赴當地參與 Nu Skin 慈善計畫「Nourish the Children」的蜜兒餐行動，實地支持這項自 2002 年以來致力於改善兒童營養與教育的長期援助計畫。

連靜雯與志工團隊深入非洲偏鄉，探訪社區兒童照護中心。（楠軒工作室提供）

這段橫跨數千公里的旅程，從台灣出發，需輾轉曼谷、奈洛比，最終抵達馬拉威，單程就花費近 24 小時。儘管過程中波折不斷，連靜雯卻說：「這些小插曲，都無法動搖我親自來看見、陪伴、與分享愛的決心。」

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連靜雯飛越半個地球，親赴非洲參與蜜兒餐計畫。（楠軒工作室提供）

在當地五天四夜的行程中，連靜雯與志工團隊深入偏鄉，參與 SAFI 農業學校的畢業典禮，探訪社區兒童照護中心（CBCC），並前往蜜兒餐工廠與孤兒院。出發前往孤兒院時，還遭遇突如其來的龍捲風，但志工們的愛心與行動力絲毫未被澆熄。她親手將一碗碗蜜兒餐送到孩子們手中，那一刻，她深刻感受到：「他們把我們的到來當成慶典，對我們來說，則是一場心靈的洗禮。雖然語言不同，但我們的心早已連結。」

連靜雯這趟旅程橫跨幾千公里，從台灣出發需轉機至曼谷、奈洛比，再轉搭航班前往馬拉威，單程前後花費整整近24小時。（楠軒工作室提供）

連靜雯說當地孩子們以傳統歌謠和舞蹈，歡迎遠道而來的志工們。（楠軒工作室提供）

她回憶起當地孩子們用傳統歌謠與舞蹈熱情迎接志工，那充滿生命力的歌聲，以及一雙雙澄澈純真的眼神，流露出對世界的好奇與渴望，許多孩子從未見過村莊以外的人，「看著他們的生活，我才真正被提醒，我們是多麼幸運，也早已擁有太多。」

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