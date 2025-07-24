晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

連靜雯行李遺失、遭索求現金 「24小時奔波非洲」澆不熄愛心

〔記者蕭方綺／台北報導〕連靜雯上週前往非洲馬拉威，歷經將近 24 小時轉機奔波，途中還遇上行李遺失、機場要求現金索費等突發狀況，終於平安完成這趟充滿挑戰又意義深遠的公益之旅。她是台灣三位代表之一，受邀親赴當地參與 Nu Skin 慈善計畫「Nourish the Children」的蜜兒餐行動，實地支持這項自 2002 年以來致力於改善兒童營養與教育的長期援助計畫。

連靜雯與志工團隊深入非洲偏鄉，探訪社區兒童照護中心。（楠軒工作室提供）連靜雯與志工團隊深入非洲偏鄉，探訪社區兒童照護中心。（楠軒工作室提供）

這段橫跨數千公里的旅程，從台灣出發，需輾轉曼谷、奈洛比，最終抵達馬拉威，單程就花費近 24 小時。儘管過程中波折不斷，連靜雯卻說：「這些小插曲，都無法動搖我親自來看見、陪伴、與分享愛的決心。」

連靜雯飛越半個地球，親赴非洲參與蜜兒餐計畫。（楠軒工作室提供）連靜雯飛越半個地球，親赴非洲參與蜜兒餐計畫。（楠軒工作室提供）

在當地五天四夜的行程中，連靜雯與志工團隊深入偏鄉，參與 SAFI 農業學校的畢業典禮，探訪社區兒童照護中心（CBCC），並前往蜜兒餐工廠與孤兒院。出發前往孤兒院時，還遭遇突如其來的龍捲風，但志工們的愛心與行動力絲毫未被澆熄。她親手將一碗碗蜜兒餐送到孩子們手中，那一刻，她深刻感受到：「他們把我們的到來當成慶典，對我們來說，則是一場心靈的洗禮。雖然語言不同，但我們的心早已連結。」

連靜雯這趟旅程橫跨幾千公里，從台灣出發需轉機至曼谷、奈洛比，再轉搭航班前往馬拉威，單程前後花費整整近24小時。（楠軒工作室提供）連靜雯這趟旅程橫跨幾千公里，從台灣出發需轉機至曼谷、奈洛比，再轉搭航班前往馬拉威，單程前後花費整整近24小時。（楠軒工作室提供）

連靜雯說當地孩子們以傳統歌謠和舞蹈，歡迎遠道而來的志工們。（楠軒工作室提供）連靜雯說當地孩子們以傳統歌謠和舞蹈，歡迎遠道而來的志工們。（楠軒工作室提供）

她回憶起當地孩子們用傳統歌謠與舞蹈熱情迎接志工，那充滿生命力的歌聲，以及一雙雙澄澈純真的眼神，流露出對世界的好奇與渴望，許多孩子從未見過村莊以外的人，「看著他們的生活，我才真正被提醒，我們是多麼幸運，也早已擁有太多。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中