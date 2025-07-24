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娛樂 電視

昔開嗆黃國昌！主播王顯瑜挺大罷免 溫情告白台灣

〔記者林欣穎／台北報導〕隨著大罷免投票迎來倒數，社群上掀起「百工百業挺罷免」的表態熱潮，鏡電視主播王顯瑜也在社群上發聲。

鏡電視主播王顯瑜。（翻攝自王顯瑜臉書）鏡電視主播王顯瑜。（翻攝自王顯瑜臉書）

王顯瑜之前在播報新聞時，質疑民眾黨主席黃國昌發言，畫面傳開後引發討論，王顯瑜即時道歉止血獲得高評價。王顯瑜在發文中提到，本來覺得站出來挺大罷免的百工百業朋友已經很多了，不差他一個，但看到辛苦的罷免志工們，他還是決定要聲援他們。

王顯瑜發文挺大罷免。（翻攝自Threads）王顯瑜發文挺大罷免。（翻攝自Threads）

王顯瑜表示，「台灣是一個非常特別的國家，即便面對中國的霸凌與挑釁，即便面對北京侵略與併吞的野心，她依然勇敢、依然強大。以前的台灣是一個沒有人認識的小島，現在的台灣有民主、有自由，更重要的是她承載了這片土地上所有人的未來與夢想。」

王顯瑜有感而發表示：「如果我必須死一千次，我只願死在那裡；如果我必須生一千次，我只願生在那裡；我那小小多山的國家。」並喊話表態「大罷免，大成功」。

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