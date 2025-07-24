（專題報導）從藝壇到政壇！盤點4位明星挺前線「捍衛台灣民主」

〔記者傅茗渝／專題報導〕2025大罷免熱潮持續延燒，近年越來越多公眾人物選擇從舞台走向政壇，親身投入民主實踐。不只是代言、不只是發聲，他們以自身的影響力為民主價值站出來，讓更多人看見「參與」的力量。這次《自由時報》盤點四位來自不同世代與領域的演藝人員，重新聚焦這些來自演藝圈、走進體制內奮戰的名字，他們都有一個共同信念，民主不是旁觀者的遊戲。

林昶佐從搖滾主唱走進國會，為台灣發聲。（資料照，總統府提供）

林昶佐 Freddy：金屬主唱也是國會改革推手

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林昶佐肩扛重金屬樂團「閃靈」主唱，到台灣首位搖滾立委，不只是跨界，更是理念的延續。林昶佐立院辦公室有著超大幅達賴喇嘛肖像，他支持達賴喇嘛和平主張，曾公開與西藏流亡政府交流。曾在2009年創辦「自由西藏音樂節」（Free Tibet Concert），邀集音樂人共同聲援西藏爭取人權與宗教自由。

林昶佐2016年以時代力量身分當選台北市立委，2020年以無黨籍連任成功，長期支持台灣本地的社會運動，包括反媒體壟斷、反服貿運動、婚姻平權、轉型正義等，更在立院推動「開放國會行動方案」，為國會帶來透明化改革，此外，他也曾擔任國際特赦組織台灣分會會長。閃靈多次在歐美、芬蘭表演，被稱為「亞洲的 Black Sabbath」 ，今年5月林昶佐宣布轉任駐芬蘭代表，目前待正式任命，成為外交前線的重要聲音。

余天三度進入立院，從歌王轉型為基層代言人。（資料照）

余天：從歌王到立委，堅守基層選民的代言人

唱紅《榕樹下》的余天，是家喻戶曉的演藝界前輩，也三度進入立法院。他的政壇路從2008年起步，期間雖有起伏，但對社會基層、長者照護、藝文發展等議題鞠躬盡瘁。2019年，他在新北三重補選中勝出，2020年成功連任。2024年起擔任總統府國策顧問。余天曾坦承為從政之路「賣了8間房」，直言「政治好像笑面虎」。

楊烈參選未當選，持續耕耘公益與動保。（資料照，記者潘少棠攝）

楊烈：金鐘歌王為理念參選，沒進國會仍持續行動

楊烈是影視歌三棲大前輩，更是公益圈熟悉的臉孔。他曾在2012年接受民進黨徵召，參選台北市立委，雖然未能當選，卻從未離開公共議題的現場。他長年關注動物保護與偏鄉教育，2009年成立台北市動物生命教育推廣協會，並擔任第一屆理事長，推動動物保護與生命教育進入校園。他也在台灣首部政治劇《國際橋牌社》飾演總統，重現前總統李登輝1995年在美國康乃爾大學「民之所欲、長在我心」演說，訴諸民主之心令人印象深刻。

郭昱晴從「萬老師」到不分區立委，以教育守護未來。（資料照，記者田裕華攝）

郭昱晴：從「萬老師」到不分區立委，以教育守護未來

以《麻辣鮮師》中「萬人美老師」一角廣為人知的郭昱晴，2024年以民進黨不分區立委第12名當選，正式踏入政治殿堂。長期關心教育與民主議題的她，曾多次在社群平台為台灣主權與人權發聲，強調「希望以正向力量影響下一代」。進入立法院後，她積極參與教育與文化委員會事務，並倡議推動「食育從家庭做起」政策，關注孩童飲食教育與家庭健康。

除了教育議題，郭昱晴也著力推動影視從業人員權益，發起成立「國會影視文化產業從業者權益促進會」，促成朝野超過30位立委跨黨派連署響應。她希望以自身藝人背景搭起政策與產業間的橋梁。然而，她在社群上的發言也曾引發爭議，包括街頭拍攝直播男子並上傳批評，遭外界質疑為「公審」，事後她刪文並致歉，表示原意是出於孩童安全考量。她的政治之路雖然起步不久，已在議場內外引起高度關注。

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