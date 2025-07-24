晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專題報導）從藝壇到政壇！盤點4位明星挺前線「捍衛台灣民主」

〔記者傅茗渝／專題報導〕2025大罷免熱潮持續延燒，近年越來越多公眾人物選擇從舞台走向政壇，親身投入民主實踐。不只是代言、不只是發聲，他們以自身的影響力為民主價值站出來，讓更多人看見「參與」的力量。這次《自由時報》盤點四位來自不同世代與領域的演藝人員，重新聚焦這些來自演藝圈、走進體制內奮戰的名字，他們都有一個共同信念，民主不是旁觀者的遊戲。

林昶佐從搖滾主唱走進國會，為台灣發聲。（資料照，總統府提供）林昶佐從搖滾主唱走進國會，為台灣發聲。（資料照，總統府提供）

林昶佐 Freddy：金屬主唱也是國會改革推手

林昶佐肩扛重金屬樂團「閃靈」主唱，到台灣首位搖滾立委，不只是跨界，更是理念的延續。林昶佐立院辦公室有著超大幅達賴喇嘛肖像，他支持達賴喇嘛和平主張，曾公開與西藏流亡政府交流。曾在2009年創辦「自由西藏音樂節」（Free Tibet Concert），邀集音樂人共同聲援西藏爭取人權與宗教自由。

林昶佐2016年以時代力量身分當選台北市立委，2020年以無黨籍連任成功，長期支持台灣本地的社會運動，包括反媒體壟斷、反服貿運動、婚姻平權、轉型正義等，更在立院推動「開放國會行動方案」，為國會帶來透明化改革，此外，他也曾擔任國際特赦組織台灣分會會長。閃靈多次在歐美、芬蘭表演，被稱為「亞洲的 Black Sabbath」 ，今年5月林昶佐宣布轉任駐芬蘭代表，目前待正式任命，成為外交前線的重要聲音。

余天三度進入立院，從歌王轉型為基層代言人。（資料照）余天三度進入立院，從歌王轉型為基層代言人。（資料照）

余天：從歌王到立委，堅守基層選民的代言人

唱紅《榕樹下》的余天，是家喻戶曉的演藝界前輩，也三度進入立法院。他的政壇路從2008年起步，期間雖有起伏，但對社會基層、長者照護、藝文發展等議題鞠躬盡瘁。2019年，他在新北三重補選中勝出，2020年成功連任。2024年起擔任總統府國策顧問。余天曾坦承為從政之路「賣了8間房」，直言「政治好像笑面虎」。

楊烈參選未當選，持續耕耘公益與動保。（資料照，記者潘少棠攝）楊烈參選未當選，持續耕耘公益與動保。（資料照，記者潘少棠攝）

楊烈：金鐘歌王為理念參選，沒進國會仍持續行動

楊烈是影視歌三棲大前輩，更是公益圈熟悉的臉孔。他曾在2012年接受民進黨徵召，參選台北市立委，雖然未能當選，卻從未離開公共議題的現場。他長年關注動物保護與偏鄉教育，2009年成立台北市動物生命教育推廣協會，並擔任第一屆理事長，推動動物保護與生命教育進入校園。他也在台灣首部政治劇《國際橋牌社》飾演總統，重現前總統李登輝1995年在美國康乃爾大學「民之所欲、長在我心」演說，訴諸民主之心令人印象深刻。

郭昱晴從「萬老師」到不分區立委，以教育守護未來。（資料照，記者田裕華攝）郭昱晴從「萬老師」到不分區立委，以教育守護未來。（資料照，記者田裕華攝）

郭昱晴：從「萬老師」到不分區立委，以教育守護未來

以《麻辣鮮師》中「萬人美老師」一角廣為人知的郭昱晴，2024年以民進黨不分區立委第12名當選，正式踏入政治殿堂。長期關心教育與民主議題的她，曾多次在社群平台為台灣主權與人權發聲，強調「希望以正向力量影響下一代」。進入立法院後，她積極參與教育與文化委員會事務，並倡議推動「食育從家庭做起」政策，關注孩童飲食教育與家庭健康。

除了教育議題，郭昱晴也著力推動影視從業人員權益，發起成立「國會影視文化產業從業者權益促進會」，促成朝野超過30位立委跨黨派連署響應。她希望以自身藝人背景搭起政策與產業間的橋梁。然而，她在社群上的發言也曾引發爭議，包括街頭拍攝直播男子並上傳批評，遭外界質疑為「公審」，事後她刪文並致歉，表示原意是出於孩童安全考量。她的政治之路雖然起步不久，已在議場內外引起高度關注。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中