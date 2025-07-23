「全球第一美」NANA持刀美翻台灣記者 李敏鎬笑虧：原來不需要努力

NANA在《全知讀者視角》化身「動作女王」鄭熙媛，持刀對付怪物帥翻。（采昌提供）

〔記者鍾志均／首爾報導〕韓片《全知讀者視角》今（23）晚場起，台韓同步上映，主演群中不乏帥哥美女，特別是兩度拿下「全球第一美」的NANA，在片中化身「動作女王」鄭熙媛，前天台灣首映會一結束，NANA持刀打怪的帥氣程度圈粉，獲得不少討論。

NANA在《全知讀者視角》首爾試映會接受台媒訪問。（采昌提供）

NANA在片中為正義而戰，搏命吊鋼絲，以嶄新形象亮相，她日前接受台灣媒體訪問，被問片中打怪模樣狼狽，仍看起來很美，她一聽，立刻用眼神捕捉提問記者，直說「首先謝謝妳認為我在電影中很美」，自認在演戲時，幾乎不去想自己是否又帥又美。

請繼續往下閱讀...

NANA在《全知讀者視角》首爾試映會接受台媒訪問。（采昌提供）

NANA謙稱，「平時會觀察那些很帥、很美的前輩們的演出風格，我所追求的演技，都是需要完全融入角色，將感情詮釋的很好時，不論那是什麼樣子，看起來都很美」，坦言沒有額外的祕訣。一旁李敏鎬聽了，搞笑接話，「原來（美麗）是天生的，不需要做任何努力」，NANA則說，「我想是因為很專注努力的演戲，所以看起來很美吧。」

李敏鎬日前在《全知讀者視角》首爾試映會接受台媒訪問。（采昌提供）

至於被粉絲封為「頂級男神」的李敏鎬，這次飾演帥氣主角劉眾赫，出場帥翻眾人，他聽到記者稱讚，也說「隨著年齡增長，不會因此刻意耍帥，反而更注重角色的感情和生活背景，配合角色調性，表現出改變後的樣子。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法