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三上悠亞台灣現蹤原因曝光 公開理想型最愛這種男人

瑪菲司送給女神labubu KING當禮物。（阿朵企画提供）瑪菲司送給女神labubu KING當禮物。（阿朵企画提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕已經引退的前日本AV女優三上悠亞仍被許多粉絲視為女神，近日她被發現在台灣現蹤，今天在台北出席公益記者會，宣告10週年巡演正式啟動，同時與相信動物協會攜手投入在地公益行動。電商女王「Mavis」瑪菲司現身活動站台，還準備一隻珍藏的限量款labubu KING當成禮物。

瑪菲司笑說：「昨天三上悠亞到我辦公室，她看到我收藏的labubu一直拍照，聽說她很喜歡，所以決定送她這隻珍藏的labubu KING，也預祝三上悠亞即將迎來的十週年巡演順利」，三上悠亞也開心驚呼：「かわいい！謝謝」

瑪菲司與三上悠亞暢聊創業辛酸史。（阿朵企画提供）瑪菲司與三上悠亞暢聊創業辛酸史。（阿朵企画提供）

三上悠亞此行特別錄製瑪菲司的Podcast節目，暢聊創業辛酸史，兩人越聊越開心，發現原來彼此都是獅子座，且生日只差3天，不但創業觀念與個性上有許多共鳴，聊到感情觀也發現有相似之處。對於另一半的擇偶條件，三上悠亞分享喜歡有包容力、體貼的男生，對女生不夠尊重或是一直借錢的男生會特別提防。

對於未來的計劃，三上悠亞表示：「從出道以來，我一直希望自己不只是讓人喜歡的藝人，也希望能成為一個有力量、有溫度的人。十週年的開始，我想從自己最喜歡的地方『台灣』開始，做一些真正對社會有幫助的事。」而未來的巡迴計畫將涵蓋更多亞洲城市。

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