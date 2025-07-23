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大咖主唱逝世享壽76歲！不只邦喬飛 閃靈林昶佐也慟別金屬阿公

閃靈樂團曬出與奧茲奧斯本的珍貴合照。（翻攝臉書）閃靈樂團曬出與奧茲奧斯本的珍貴合照。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕重金屬樂團黑色安息日主唱Ozzy」奧茲奧斯本驚傳逝世，享壽76歲。消息震撼全球樂壇，艾爾頓強、瓊邦喬飛、「搖滾公雞」洛史都華等國際巨星紛紛發聲，曾與Ozzy合作的「閃靈樂團」也發聲致意。

閃靈樂團曬出昔日與Ozzy當年同台的合照，不捨寫下：「謝謝你賦予這個宇宙的一切。Ozzy，我們下個宇宙見。」

主唱林昶佐今天受訪回憶道：「2007年Ozzy邀請閃靈參與他的北美巡演，當時共有來自全球約10組重金屬樂團參與。」提到閃靈樂團是唯一來自亞洲的樂團，代表台灣站上國際舞台。

林昶佐難掩悲痛表示：「就在一兩週前，我才在線上重看他的告別演唱會，感動得不得了，沒想到這麼快就傳來噩耗，真的很震驚也很不捨。」他形容Ozzy不只是重金屬的開山祖師，「他是如神一般的存在，卻又像阿公一樣平易近人。我都暱稱他『金屬阿公』。」

林昶佐表示，感謝Ozzy為世界帶來的一切，「希望有一天，我們能在另一個宇宙再相見。」

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