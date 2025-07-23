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藍葦華力挺大罷免 罕見表態：不希望孩子變共產黨的奴隸

藍葦華力挺大罷免，懇切呼籲全台人民不論風雨都去投票。（資料照，記者胡舜翔攝）藍葦華力挺大罷免，懇切呼籲全台人民不論風雨都去投票。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕大罷免倒數三天！金鐘迷你劇戲王藍葦華近日忙拍八點檔《好運來》，今罕見發聲力挺大罷免，並結合自己在解嚴之際的成長經驗，提到他無法接受台灣走向思想受控、言論被壓的社會體制，直呼：「我不希望我們的孩子變成共產黨的奴隸，沒自由、沒民主、沒思想，就算有也不能說！」

藍葦華回憶自己出生於1979年、台灣即將解嚴之際，小時候因講台語被罰錢，甚至與檢舉的同學起衝突。他說：「我們那個年代的面子要顧，即使被罰錢也要講台語。那種被壓抑的經驗，我不希望我們的下一代再經歷一次。」因此他無法接受台灣走向思想受控、言論被壓的社會體制。

他形容全台各地的罷免團隊就像家庭中的爸爸媽媽，盡心盡力培養下一代。有3個孩子的他感慨說：「我們辛苦養大的孩子，如今卻被抖音、小紅書影響得言行失序，價值觀扭曲。即便試圖溝通，他們偶爾會乖幾天，最後還是再犯。我們只能禁止、只能罷免！」

他提及2014年太陽花學運，直言：「經過11年，為什麼我們還要再來一次？如果非得再經歷一次，那就讓它更痛，痛才會改！」希望這場由人民自發組成的「霸團」行動，能喚醒國民黨曾經那份為民服務的初心與責任感。

最後，他懇切呼籲全台人民，不論風雨，「7月26日，一起站出來投票，用行動守護台灣的民主與自由！」

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