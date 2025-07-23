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吳姍儒腳踩事件持續延燒 派翠克撞臉劉宇寧中粉不忍開罵

之前就有不少人開玩笑說劉宇寧（左）跟派翠克（右）樣貌相似。（翻攝自微博/IG）之前就有不少人開玩笑說劉宇寧（左）跟派翠克（右）樣貌相似。（翻攝自微博/IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳宗憲愛女「Sandy」吳姍儒近期代班「小S」徐熙娣主持的《小姐不熙娣》，節目中與派翠克的互動橋段卻意外掀起網路風波。起因是一段小遊戲中，派翠克被笑說撞臉中國藝人劉宇寧，吳姍儒聽完後當場無語，甚至乾脆用高跟鞋踩破了貼有劉宇寧頭像的紙板，引起中國粉絲不滿，砲火瞬間集中在她身上。

節目中的踩踏畫面持續在網路上瘋傳。（翻攝自Threads）節目中的踩踏畫面持續在網路上瘋傳。（翻攝自Threads）

雖然節目橋段原是為營造效果，但這一腳讓不少中國網友怒火中燒，紛紛留言開酸：「這什麼審美？眼睛沒治了吧」、「還說像劉宇寧？到底哪裡像了？」「笑死，這是對眼睛的侮辱」。甚至有人嘲諷：「不愛看就別看，眼角膜可以捐給需要的人」，網路上一片「視力退化」的嘲諷聲。

因吳姍儒的腳踩事件，也讓先前說派翠克撞臉劉宇寧的言論引起熱議。（翻攝自微博）因吳姍儒的腳踩事件，也讓先前說派翠克撞臉劉宇寧的言論引起熱議。（翻攝自微博）

事實上，派翠克過去就曾被拿來與劉宇寧比較，當時他還謙虛回應：「他很帥，我不敢當」，但這次吳姍儒的行為被解讀為「不尊重」，讓整起事件再度發酵，甚至有網友直言：「根本不是綜藝梗，是沒情商的笑話。」

吳姍儒在風波擴大後於今（23）日發文道歉，表示對劉宇寧毫無惡意，承認自己在表達尺度上沒有拿捏好，未來會更小心，不再造成誤會。不過道歉文一出，仍有不少網友不買單，直言：「情商這種東西，有時候真的是補不來的。」

吳姍儒道歉後仍有許多網友不買單。（翻攝自FB）吳姍儒道歉後仍有許多網友不買單。（翻攝自FB）

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