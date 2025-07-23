NCT道英巡演不忘做善事 豪捐1億獲讚人帥心善

道英6月13日起，一連三天在首爾演出開啟全新巡演。（SM Entertainment提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣男團NCT道英，繼6月發行第二張正規專輯《Soar》後，隨即展開亞洲巡迴演唱會，確定9月20日唱進「北流」，引領樂迷踏上一段尋找珍貴回憶與情感的旅程。

道英去年以首張個人專輯成功solo出道，今年6月13日起，一連三天在首爾演出開啟全新巡演，並前進橫濱、新加坡開唱，吸引數萬粉絲熱情參與。

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道英將於9月20日唱進「北流」。（ELF ASIA提供）

道英即將重返台北舞台，本次演唱會以開啟「記憶之門」為概念，透過他細膩的音樂與感性演繹，帶領歌迷共度充滿感動的特別時光；此次道英精心準備包括《Memory》、《Wake From The Dark》等多首人氣作品，精彩可期。

特別的是，道英以實際行動展現個人溫暖本質，韓國公益平台「the direct donation」透露，道英為支持自立準備中的青年及保護兒童，於7月11日捐出1億韓圓（約台幣2百多萬元），還曾在專輯宣傳期間承諾，「若音樂節目奪冠將捐款」，並在《Memory》取得一位後便立即兌現承諾。

道英演唱會預售將於7月26日下午2點至11點59分進行，詳情請參閱Weverse公告，並於門票將於 7月27日下午2點起，於KKTIX全面販售。

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